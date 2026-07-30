Papst auf mehreren Italien-Kurzreisen

Papst Leo XIV. plant im August laut Kathpress Kurzbesuche in Assisi, Rimini - und Castel Gandolfo.

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Am Donnerstag, 6. August, nimmt er vormittags am franziskanischen Jugendtreffen "Go!" im mittelitalienischen Assisi teil, das zum 800. Todestag des heiligen Franziskus stattfindet.

Um 10.30 Uhr feiert er dort mit Tausenden aus aller Welt eine Messe in der Basilika Santa Maria degli Angeli, wie der Vatikan am Donnerstag ankündigte. Mitten in der Kirche des umbrischen Ortes befindet sich die Portiuncula-Kapelle, Sterbeort des Franz von Assisi (um 1181-1226).

Im Rahmen seines Besuchs trifft der Papst auch Mitglieder des Franziskanerordens, Bischöfe, Vertreter von Behörden und des Nationalen Festkomitees, das sich um die Feierlichkeiten rund um Italiens Nationalheiligen kümmert. Um 12.15 Uhr ist der Helikopter-Rückflug in den Vatikan geplant.

Gottesdienst im Hafen von Rimini

Am Samstag, 22. August, reist der Papst nach Rimini an der italienischen Adria. Dort wird er im Rahmen des "Meeting", einer Art Katholikentag mit Zehntausenden Teilnehmern, um 18.30 Uhr einen Gottesdienst am Hafen feiern.

Bereits Ende Mai hatte der Vatikan angekündigt, Leo XIV. werde am Vormittag des 22. August der benachbarten Republik San Marino einen Pastoralbesuch abstatten. Der drittkleinste Staat der Welt ist komplett von Italien umschlossen.

Zwei Messen in Castel Gandolfo

Gleich zwei Gottesdienste sind in Castel Gandolfo nahe Rom angekündigt, wo die meisten Päpste seit 400 Jahren Urlaub machen. Leo XIV. hat in der dortigen Papstresidenz gerade eine rund dreiwöchige Auszeit verbracht. Am Fest Mariä Himmelfahrt (15. August), in Italien auch als "Ferragosto" bekannt, leitet er um 10 Uhr die Messe in der Pfarrkirche San Tommaso da Villanova am Hauptplatz des Bergstädtchens.

Am 29. August feiert er in der Kirche Maria Santissima del Lago am Albaner See um 18 Uhr einen Gottesdienst mit Prozession. Vermutlich wird Leo XIV. bereits zuvor in den Ort rund 25 Kilometer südöstlich von Rom reisen: Seit seiner Wahl im Mai 2025 verbringt der gebürtige Chicagoer die meisten seiner freien Dienstage im kühleren Castel Gandolfo.

Generalaudienz in Petersplatz

Ebenso beginnen im August wieder die wöchentlichen Generalaudienzen, die im Juli ausgesetzt waren. Am Mittwoch, 5. August, um 9.45 Uhr findet die Audienz nicht wie üblich auf dem Petersplatz, sondern im kühleren Petersdom statt.

Auch das sonntägliche Mittagsgebet kehrt in den Vatikan zurück. Leo XIV. wird es am 2. August um 12 Uhr wie üblich vom Fenster seiner Wohnung im Apostolischen Palast aus halten. Im Juli betete er es dreimal vom Portal der Papstresidenz in Castel Gandolfo aus.