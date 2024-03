Nächster Ski-Star beendet Karriere

An ihrem 31. Geburtstag gab die deutsche WM-Medaillen-Gewinnerin ihren Rücktritt bekannt.

Wenige Tage nach dem Weltcup-Finale in Saalbach beendet mit Andrea Filser ein weiterer Ski-Star die Karriere. Die deutsche Technik-Spezialistin gab ausgerechnet an ihrem 31. Geburtstag ihren Rücktritt bekannt und zieht damit einen Schlussstrich nach 12 Jahren im Weltcup.

„Zu meiner Karriere gehörten sehr viele schöne Momente und Erfolge, an die ich immer gerne zurückdenke", so Filser in einer Aussendung des DSV. "Diese Erlebnisse waren meine Motivation, mich nach jedem Rückschlag wieder zurückzukämpfen."

Filser galt als großes Talent, wurde aber immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Ihren größten Erfolg feierte die Deutsche bei der WM in Coritna 2021, wo sie im Teambewerb Bronze gewann. In der abgelaufenen Saison kam Filser nicht mehr in die Punkteränge.