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Ein Vermisster

Drei Tote bei Bootsunglück in Kroatien

Segelschiff
© Getty Images
Beim Zusammenstoß eines Katamarans mit mehr als 100 Menschen an Bord und einem Segelboot vor der Küste Kroatiens sind drei Menschen ums Leben gekommen.
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Ein weiterer Mensch werde nach dem Unglück in der Adria noch vermisst, teilte das kroatische Verkehrs- und Meeresministerium am Sonntag mit. Der Zusammenstoß ereignete sich den Angaben zufolge zwischen den Inseln Solta und Brac.

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Der Katamaran gehöre einem privaten lokalen Unternehmen, das Segelschiff sei unter französischer Flagge unterwegs gewesen und nach dem Unfall gesunken, hieß es weiter. Bei den drei Todesopfern handelt es sich dem Ministerium zufolge um Passagiere des Segelbootes. Der kroatischen Zeitung "Slobodna Dalmacija" zufolge waren die Todesopfer tschechische Staatsbürger.

Auf dem Segelboot hätten sich acht Menschen befunden, an Bord des Katamarans 118 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder. Vier Passagiere des Segelschiffs konnten gerettet werden, ein weiterer wurde noch vermisst. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

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