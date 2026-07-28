Mega-Hype: "Jimothy" wird Figur in Kult-Spiel

Der virale Waschbär "Jimothy" sorgt im Netz für Aufsehen. Wegen seiner einzigartigen Wirbelsäule eroberte er Millionen Herzen.

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In den vergangenen Tagen kam kaum jemand an ihm vorbei: Waschbär "Jimothy" ging weltweit viral. Das Besondere an dem kleinen Tier ist seine verkürzte Wirbelsäule. Wegen dieser Deformation bewegt sich der Waschbär höchst ungewöhnlich durch eine amerikanische Vorstadt.

Erstmals wurde ein Video von ihm am 14. Juli von einer Frau namens Kiana Hall auf Instagram geteilt. Durch seine übermäßig langen Beine wird er im Netz oft mit einem Fabelwesen wie einem Kobold oder sogar einer "Kartoffel mit Beinen" verglichen.

Nun macht das riesige Online-Rollenspiel "World of Warcraft" (WoW) den ulkigen Waschbären zu einer echten Spielfigur. Auf der Plattform X kündigte der Spielebetreiber an, dass Jimothy bald in der Fantasywelt Azeroth auftauchen wird.

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Bild veröffentlicht

Bereits zuvor hatte das Spiel ein Bild von Jimothy im typischen WoW-Design veröffentlicht. Daraufhin forderten zahlreiche Nutzer, den Vorschlag tatsächlich umzusetzen und den Waschbären ins Spiel einzubauen. Wann genau Jimothy sein digitales Debüt feiert, ist bislang noch nicht kommuniziert worden.

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Bis zum offiziellen Release-Datum müssen sich die Fans noch in Geduld üben und können sich die Zeit mit den viralen Videos des echten Jimothy vertreiben.