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Spektakulärer Clip

Delfin Oliver spielt in Kroatien Wasserball mit Touristen

Delfin spielt mit mehreren Badegästen Wasserball im Meer vor kroatischer Küste.
© Facebook/Stari Grad Apartman Hva
Ein virales Video aus dem Kroatien-Urlaub sorgt für Staunen: Der bekannte Delfin Oliver tummelt sich im Meer vor Hvar und spielt mit Badegästen sogar munter Wasserball.
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Am Samstag sorgte der zutrauliche Säuger erneut für Aufsehen. Die Ferienunterkunft "Stari Grad Apartman Hvar" veröffentlichte auf Facebook ein Video, das zeigt, wie das Tier mit Urlaubern interagiert. Der Große Tümmler schwimmt direkt auf die Menschen zu, schnappt sich einen Ball und spielt ihn munter hin und her. Während die Strandbesucher am beliebten Urlaubsziel begeistert sind, mahnen Fachleute zur Vorsicht.

Gefahren für Mensch und Tier

Auf dem Portal "kosmo" äußerten sich Experten besorgt über das Verhalten. Die Annäherung wilder Tiere berge erhebliche Risiken für beide Seiten, besonders wenn das Tier beginnt, Boote oder Menschen mit Futter oder Spiel zu verknüpfen. In einem Statement heißt es: "So charmant die Szenen auch wirken mögen – Oliver ist kein dressiertes Zirkustier, sondern ein kräftiges Meeressäugetier, das jederzeit unberechenbar reagieren kann. Selbst ein gutmütiger Delfin ist körperlich so stark, dass er einen Schwimmer mit einem unbedachten Flossenschlag ernsthaft verletzen könnte". Das kroatische Institut "Plavi svijet" empfiehlt daher dringend einen Mindestabstand von 50 Metern, sofern sich das Tier nicht von selbst nähert. Große Tümmler sind in Kroatien streng geschützte Tiere und jede Form der Störung – wie Füttern, Berühren, Mitschwimmen oder Verfolgen – ist gesetzlich verboten.

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Die Geschichte des Tiers reicht weiter zurück. Der Delfin Oliver wurde bereits im Mai 2021 als Kalb mit seiner Mutter im Velebit-Kanal gesichtet. Später entdeckten Forscher ein Seil an seinem Schwanzansatz. Rettungsversuche scheiterten zwar, doch Aufnahmen aus dem Juni 2026 bewiesen, dass er das Seil eigenständig verloren hatte. Schon damals entwickelte er sich zum Social-Media-Star. Dass der einsame Delfin in seine Geburtsregion nahe dem Novigrad-Meer zurückgekehrt ist, sei für Fachleute nicht ungewöhnlich, da Tümmler oft treu an ihren Geburtsorten bleiben.

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