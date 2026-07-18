Delfin Oliver spielt in Kroatien Wasserball mit Touristen

Ein virales Video aus dem Kroatien-Urlaub sorgt für Staunen: Der bekannte Delfin Oliver tummelt sich im Meer vor Hvar und spielt mit Badegästen sogar munter Wasserball.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Samstag sorgte der zutrauliche Säuger erneut für Aufsehen. Die Ferienunterkunft "Stari Grad Apartman Hvar" veröffentlichte auf Facebook ein Video, das zeigt, wie das Tier mit Urlaubern interagiert. Der Große Tümmler schwimmt direkt auf die Menschen zu, schnappt sich einen Ball und spielt ihn munter hin und her. Während die Strandbesucher am beliebten Urlaubsziel begeistert sind, mahnen Fachleute zur Vorsicht.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Gefahren für Mensch und Tier

Auf dem Portal "kosmo" äußerten sich Experten besorgt über das Verhalten. Die Annäherung wilder Tiere berge erhebliche Risiken für beide Seiten, besonders wenn das Tier beginnt, Boote oder Menschen mit Futter oder Spiel zu verknüpfen. In einem Statement heißt es: "So charmant die Szenen auch wirken mögen – Oliver ist kein dressiertes Zirkustier, sondern ein kräftiges Meeressäugetier, das jederzeit unberechenbar reagieren kann. Selbst ein gutmütiger Delfin ist körperlich so stark, dass er einen Schwimmer mit einem unbedachten Flossenschlag ernsthaft verletzen könnte". Das kroatische Institut "Plavi svijet" empfiehlt daher dringend einen Mindestabstand von 50 Metern, sofern sich das Tier nicht von selbst nähert. Große Tümmler sind in Kroatien streng geschützte Tiere und jede Form der Störung – wie Füttern, Berühren, Mitschwimmen oder Verfolgen – ist gesetzlich verboten.

Delfin Oliver wird zum Sommer-Star

Die Geschichte des Tiers reicht weiter zurück. Der Delfin Oliver wurde bereits im Mai 2021 als Kalb mit seiner Mutter im Velebit-Kanal gesichtet. Später entdeckten Forscher ein Seil an seinem Schwanzansatz. Rettungsversuche scheiterten zwar, doch Aufnahmen aus dem Juni 2026 bewiesen, dass er das Seil eigenständig verloren hatte. Schon damals entwickelte er sich zum Social-Media-Star. Dass der einsame Delfin in seine Geburtsregion nahe dem Novigrad-Meer zurückgekehrt ist, sei für Fachleute nicht ungewöhnlich, da Tümmler oft treu an ihren Geburtsorten bleiben.