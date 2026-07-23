Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Absurd oder Genial?

DIESE Puppe bringt das Netz zum Streiten

OR
von
Eine neue Spielzeugpuppe geht auf Instagram viral – und sorgt dabei für hitzige Diskussionen. Die "My Mini Mom & Baby Surprise Doll" zeigt eine Schwangerschaft inklusive Geburt. Während viele das Konzept feiern, finden andere die Puppe verstörend oder unrealistisch.
OE24 auf Google bevorzugen

In dem viralen Instagram-Video ist eine schwangere Puppe mit Babybauch zu sehen. Der Bauch lässt sich öffnen und entfernen. Im Inneren befindet sich ein Baby, das noch von einer Fruchtblase umgeben ist. Beim Herausnehmen tritt eine Flüssigkeit aus, um die Geburt möglichst realistisch darzustellen.

Anschließend wird der Bauch umgedreht und wieder an der Puppe befestigt. So wirkt die Figur sofort wieder schlank – genau dieser Teil sorgt im Netz für besonders viel Kritik.

Auch interessant

Sportjournalist getötet – neue Details schockieren

Nächste Signa-Firmen insolvent

22-jähriger Biker prallt gegen Leitplanke und stirbt

Das Netz diskutiert heftig

Unter dem viralen Instagram-Video gehen die Meinungen weit auseinander. Viele Nutzer feiern die Idee und loben, dass Kindern auf spielerische Weise gezeigt wird, wie Schwangerschaft und Geburt ablaufen können. Für sie ist die Puppe ein Schritt zu mehr Aufklärung und ein Beitrag dazu, Schwangerschaft als etwas Natürliches darzustellen.

Andere sehen das völlig anders. Manche empfinden die Darstellung der Geburt als unangenehm oder sogar ekelerregend. Besonders viel Kritik gibt es aber für die Figur der Puppe nach der Geburt. Nachdem der Bauch einfach umgedreht und wieder eingesetzt wird, ist die Mutter sofort wieder schlank. Ein User kommentiert deshalb spöttisch: "Sie hat sofort ihre Figur wieder! Können wir ihren Trainingsplan haben?"

Auf der anderen Seite verteidigen viele Nutzer das Spielzeug gegen die Kritik. Ein viel beachteter Kommentar lautet: "Jeder kauft gerne falsche Spielzeug-Waffen, aber vor einer schwangeren Puppe fürchten sich dann alle." Für viele zeigt genau diese Reaktion, dass Schwangerschaft und Geburt in der Gesellschaft noch immer viel zu oft tabuisiert werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Caps-Präsident Schmid steht zu Latusa

DIESE Puppe bringt das Netz zum Streiten

Selenskyj bat um Hilfe im deutschen Bundestag

Video enthüllt: Geheime Schlepper-Übergabe schockt Europa!

"Wir warnen" - Iran droht den Royals

Termin-Chaos: Werden Spiele verlängert?

Trump droht Iran mit nie dagewesenem Militärschlag

Neue Hoffnungen für ungeimpften Djokovic

Videochat- & SMS- Funktion für Facebook

Erstmal eine Tasse Kaffee! SO bekämpfen Ameisen Pilzinfektionen