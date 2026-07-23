DIESE Puppe bringt das Netz zum Streiten

Eine neue Spielzeugpuppe geht auf Instagram viral – und sorgt dabei für hitzige Diskussionen. Die "My Mini Mom & Baby Surprise Doll" zeigt eine Schwangerschaft inklusive Geburt. Während viele das Konzept feiern, finden andere die Puppe verstörend oder unrealistisch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In dem viralen Instagram-Video ist eine schwangere Puppe mit Babybauch zu sehen. Der Bauch lässt sich öffnen und entfernen. Im Inneren befindet sich ein Baby, das noch von einer Fruchtblase umgeben ist. Beim Herausnehmen tritt eine Flüssigkeit aus, um die Geburt möglichst realistisch darzustellen.

Anschließend wird der Bauch umgedreht und wieder an der Puppe befestigt. So wirkt die Figur sofort wieder schlank – genau dieser Teil sorgt im Netz für besonders viel Kritik.

Das Netz diskutiert heftig

Unter dem viralen Instagram-Video gehen die Meinungen weit auseinander. Viele Nutzer feiern die Idee und loben, dass Kindern auf spielerische Weise gezeigt wird, wie Schwangerschaft und Geburt ablaufen können. Für sie ist die Puppe ein Schritt zu mehr Aufklärung und ein Beitrag dazu, Schwangerschaft als etwas Natürliches darzustellen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Andere sehen das völlig anders. Manche empfinden die Darstellung der Geburt als unangenehm oder sogar ekelerregend. Besonders viel Kritik gibt es aber für die Figur der Puppe nach der Geburt. Nachdem der Bauch einfach umgedreht und wieder eingesetzt wird, ist die Mutter sofort wieder schlank. Ein User kommentiert deshalb spöttisch: "Sie hat sofort ihre Figur wieder! Können wir ihren Trainingsplan haben?"

Auf der anderen Seite verteidigen viele Nutzer das Spielzeug gegen die Kritik. Ein viel beachteter Kommentar lautet: "Jeder kauft gerne falsche Spielzeug-Waffen, aber vor einer schwangeren Puppe fürchten sich dann alle." Für viele zeigt genau diese Reaktion, dass Schwangerschaft und Geburt in der Gesellschaft noch immer viel zu oft tabuisiert werden.