× Angel Hair Chocolate & Dubai-Schokolade: Süße Foodtrends im Kaloriencheck

Sie sehen aus wie Kunstwerke und schmecken nach Luxus – doch wie süß sind Angel Hair Chocolate & Dubai-Schokolade wirklich? Wir haben die Trend-Süßigkeiten unter die Kalorienlupe genommen – und sie mit klassischen Schokoladen-Sorten verglichen.

Ob rosa Engelshaar oder luxuriöse und knusprige Pistazienfüllung in der Schokolade – Angel Hair Chocolate und Dubai-Schokolade sind längst keine exotischen Social-Media-Trends mehr, sondern liegen inzwischen auch in österreichischen Supermärkten wie Spar und Hofer griffbereit. Die Optik ist spektakulär, der Geschmack verführerisch – doch wie schlagen sich diese süßen Trendteile im Kalorien- und Zuckercheck?

Angel Hair Chocolate: Zuckerwatte trifft Schoko

© Getty Images ×

Diese Süßigkeit wirkt wie aus einem Märchen. Die zarten, pinkfarbenen Fäden im Inneren erinnern optisch an Zuckerwatte oder feines Engelshaar – daher auch der Name. Außerdem versteckt sich in der Füllung eine weiche Pistaziencreme oder eine schmelzende Schokoladenfüllung. Die Kombination aus Farbe, Konsistenz und Geschmack macht Angel Hair Chocolate zu einem Hingucker. Im Gegensatz zu herkömmlicher Schokolade besitzt sie im Durchschnitt etwas weniger Zucker, dafür hingegen mehr Fett und deshalb auch etwas mehr Kalorien.

Pro 100 g Angel-Hair Chocolate:

Kalorien: ca. 580–620 kcal

Zucker: ca. 47 g

Fett: ca. 35–40 g

Fazit: So fluffig sie wirkt – sie bringt ordentlich Kalorien auf die Waage. Sie liegt aber nicht deutlich über klassischen Schokoladensorten.

Dubai-Schokolade: Schokoluxus mit Pistazie

© Getty Images ×

Auch die zweite Trend-Schoko ist alles andere als schlicht. Dubai-Schokolade kommt in eleganten Verpackungen und ist inzwischen ebenfalls in Österreich erhältlich. Sie sieht nicht nur edel aus, sondern schmeckt auch so: Süß, cremig und gleichzeitig crunchy. Aber: Auch hier geht es kalorientechnisch ordentlich zur Sache.

Durchschnitt pro 100 g Dubai-Schokolade:

Kalorien: ca. 560–620 kcal

Zucker: ca. 36-50 g

Fett: ca. 35–40 g

Fazit: Trotz orientalischem Prunk bleibt die Kalorienlage vergleichbar mit Nuss- oder Nougatschokolade – kein Leichtgewicht, aber auch keine große Überraschung.

Wie schneidet herkömmliche Schokolade ab?

Vollmilchschokolade (100 g):

ca. 535 kcal

ca. 50 g Zucker

ca. 30 g Fett

Zartbitterschokolade (70 %, 100 g):

ca. 500 kcal

ca. 25–30 g Zucker

ca. 35 g Fett

Nougatschokolade / Nussschokolade (100 g):

ca. 570–620 kcal

ca. 45–55 g Zucker

ca. 35–40 g Fett

Kein Grund zur Schoko-Panik

Weder Angel-Hair Chocolate noch Dubai-Schokolade fallen mit „Katastrophenwerten“ aus der Reihe. Sie bewegen sich kalorientechnisch im Bereich hochwertiger Nougat- oder Nuss-Schokolade. Der Unterschied liegt eher im Design, der Exotik – und manchmal im Zuckeranteil.