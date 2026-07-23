Tödlicher Unfall
22-jähriger Biker prallt gegen Leitplanke und stirbt
Gegen 11.30 Uhr am Donnerstag fuhr der 22-Jährige auf der Weizer Straße (B72) von Weiz kommend in Richtung Anger. Im Bereich einer Linkskurve bei Bachl rutschte der Motorradfahrer aus bislang völlig ungeklärter Ursache nach außen weg. In weiterer Folge kollidierte der junge Oststeirer schwer mit einer Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er von seinem Motorrad geschleudert und kam einige Meter abseits der Fahrbahn in einer Böschung zum Liegen.
Erste Hilfe an der Unfallstelle
Eine hinter ihm fahrende Motorradlenkerin konnte den Unfall direkt beobachten und hielt sofort an. Zusammen mit anderen Passanten leistete sie umgehend Erste Hilfe. Die rasch eingetroffenen Rettungskräfte starteten direkt im Anschluss mit Reanimationsmaßnahmen bei dem verunglückten Mann.
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Tragischer Kampf um das Leben
Trotz aller schnellen Bemühungen erlag der 22-Jährige jedoch noch direkt am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Verunglückten feststellen.
Sperre der Bundesstraße nach Einsatz
Für die nötigen Bergungsarbeiten sowie die anschließende Verkehrsregelung stand die örtliche Feuerwehr Landscha im Einsatz. Der betroffene Abschnitt der B72 musste für die Dauer des Einsatzes bis kurz nach 13.30 Uhr komplett gesperrt werden. Um die nahen Angehörigen des Verstorbenen bestmöglich zu betreuen, wurde zudem das Kriseninterventionsteam (KIT) angefordert.
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