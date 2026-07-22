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Narzissenfest: Absage von der Absage

© Narzissenfest
Termin für kommendes Jahr ist bereits ausgeschrieben.
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3.000 Freiwillige sorgen beim Narzissenfest, dem größten Blumenfest Mitteleuropas, jährlich für eine Wertschöpfung von 1,5 Millionen Euro für die Region. Obmann des Veranstaltervereins, Rudi Grill, trat nach dem diesjährigen Fest überraschend zurück, das Aus des Traditionsevents stand im Raum.

Nun gab es mit dem Tourismusverband ein klärendes Gespräch: "Es hat sich so schleichend ergeben, dass die Aufgaben fast zu 100 Prozent nur mehr am ehrenamtlichen Komitee gelegen sind. Wir haben großes Verständnis vonseiten der Tourismuskommission, dass sie ihre Aufgabe in der Organisation des Festes wieder stärker wahrnehmen muss. Und dann schaut es nicht so schlecht aus, dass man für nächstes Jahr ein Narzissenfest organisieren kann", so Grill.

Auf der Website ist der 27. bis 30. Mai 2027 bereits als Festtermin angekündigt.

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