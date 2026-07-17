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Drama in Waldstück

Rinderherde verletzt 46-jährigen Bauern tödlich

Rotes Kreuz
© Getty
In Buch-St. Magdalena kam es zu einem tragischen Unglück. Ein 46-jähriger Landwirt wurde leblos aufgefunden, nachdem er von einer Rinderherde attackiert worden war.
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Der 46-jährige Mann verließ am Freitag gegen 7 Uhr sein Wohnhaus im Ortsteil Unterbuch. Er wollte zu einer Weide gehen, auf der sich Kälber und ein Zuchtstier befanden. Als er nach etwa zwei Stunden noch nicht zurückgekehrt war, begann seine Familie mit der Suche.

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Vermisster Landwirt im Waldstück

Kurz nach dem Start der Suche wurde der Landwirt in einem angrenzenden Waldstück gefunden. Er war bereits leblos. Alle Versuche zur Reanimation durch die Beteiligten blieben ohne Erfolg. Die vorgefundene Spurenlage deutet darauf hin, dass die Rinderherde den Mann tödlich verletzt hat.

Ermittlungen nach dem Unglück

Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden dritter Personen. Zur genauen Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine gerichtsmedizinische Obduktion an.

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