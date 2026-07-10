Das ist der neue KAGes-Vorstand

Graz. Erich Schaflinger wird Chef des größten Gesundheitsunternehmens der Steiermark.

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Erich Schaflinger ab Oktober in Amt und Würden.

Graz. Die steirische Landesregierung hat mit 1. Oktober 2026 einen neuen Vorstandsvorsitzenden der Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) bestellt. Erich Schaflinger folgt damit auf Gerhard Stark als Geschäftsführer des größten Gesundheitsunternehmens der Steiermark. Der Vertrag ist auf fünf Jahre befristet, wie am Freitag vom Büro von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) bekanntgegeben wurde.

Der Beschluss war am Donnerstag auf Antrag von Kornhäusl in der Sitzung der Landesregierung erfolgt. Stark hatte 2025 angekündigt, seine Funktion mit Herbst 2026 zurückzulegen. Der Posten wurde ausgeschrieben und in einem mehrstufigen Auswahlverfahren besetzt. Schaflinger, derzeit Ärztlicher Direktor des LKH Hochsteiermark, ging aus dem Hearing im Juni als bester Kandidat hervor. Der Vertrag mit Ulf Drabek als zweitem Geschäftsführer läuft unberührt bis zum Ende der Befristung 2028 weiter. Die durch den Wechsel von Schaflinger in die KAGes-Geschäftsführung entstandene Vakanz am LKH Hochsteiermark wird durch eine Ausschreibung neu besetzt.

Facharzt für Innere Medizin

Schaflinger studierte Humanmedizin an der Med-Uni Graz und ist Facharzt für Innere Medizin mit den Additivfächern Kardiologie, Gastroenterologie und Hepatologie sowie Geriatrie. Nach seiner Ausbildung war er von 1987 bis 1998 als Assistenz- und Oberarzt an der Medizinischen Universität Graz tätig. Seit 1998 ist er Primarius der Abteilung für Innere Medizin am LKH Mürzzuschlag und seit 2005 Ärztlicher Direktor des Krankenhausverbundes Mürzzuschlag-Mariazell bzw. des heutigen LKH Hochsteiermark. Seit 2020 ist er Vorsitzender des Landessanitätsrates für Steiermark, seit 2021 zudem Vorsitzender des Koordinationsgremiums für Versorgungssicherheit des Landes Steiermark. Die KAGes beschäftigt über 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben LKH-Verbünden mit 20 Standorten und drei Landespflegezentren.