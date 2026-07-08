Doppelter Luchs-Nachwuchs im Wildpark Mautern

Der tierische Nachwuchs im obersteirischen Tierpark Mautern ist zwar erst einige Wochen auf der Welt, aber ab sofort sind die Kleinen schon im Gehege unterwegs und somit für Besucher sichtbar. Luchsdame

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Luchsdame Nora hat Zwillinge bekommen © Werner Pleiner

Mautern. Der tierische Nachwuchs im obersteirischen Tierpark Mautern ist zwar einige Wochen auf der Welt, aber ab sofort sind die Kleinen schon im Gehege unterwegs und somit für Besucher sichtbar. Luchsdame Nora hat vor fünf bis sechs Wochen geboren. Auch bei den Wildkatzen gab es kürzlich Nachwuchs und somit belegte Kinderstuben am "Wilden Berg", wie der Wildpark am Mittwoch mitteilte.

Neunter gemeinsamer Wurf

Die erfahrene Luchsmutter Nora und ihr Partner Norbert sind bereits ein "eingespieltes Paar", hieß es. Der aktuelle Nachwuchs ist bereits der neunte Wurf der beiden. Das Geschlecht der Jungtiere ist noch unbekannt. "Besonders spannend ist zu beobachten, wie die beiden Luchszwillinge gemeinsam mit ihren einjährigen Geschwistern die Welt entdecken. Von Tag zu Tag werden sie mutiger und neugieriger. Nora begleitet ihren Nachwuchs aufmerksam und gibt ihm die nötige Sicherheit - sie ist eine ausgesprochen fürsorgliche Mutter", so Sonja Gollenz, zoologische Leiterin am Wilden Berg.

Mit etwas Glück können Besucherinnen und Besucher die beiden Luchsjungtiere bereits bei ihren ersten Entdeckungstouren beobachten. Der Wilde Berg ist u. a. bis 13. September täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.