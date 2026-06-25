68-Jähriger sticht auf Partnerin (66) ein

Nachbarn nahmen die Auseinandersetzung wahr und kamen dem Opfer zu Hilfe, berichtet die Polizei.

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Die Tat ereignete sich am Mittwoch gegen 19:45 Uhr. Nach derzeitigen Erhebungen steht ein 68-jähriger Mann unter dem Verdacht, auf seine 66 Jahre alte Lebensgefährtin eingestochen zu haben. Die Frau erlitt bei dieser Attacke in Niederwölz (Bezirk Murau, Steiermark) lebensgefährliche Verletzungen.

Nachbarn nahmen die Auseinandersetzung wahr und kamen dem Opfer zu Hilfe, berichtet die Polizei.

Sprung vom Balkon nach Tat

Der 68-Jährige dürfte nach der Tat in suizidaler Absicht von einem Balkon gesprungen sein. Dabei zog er sich multiple Verletzungen zu.

Weitere Erhebungen sind noch notwendig

Nach dem Vorfall im Bezirk Murau wurden beide beteiligten Personen in Spitäler eingeliefert. Die genauen Hintergründe der Tat müssen erst vollständig geklärt werden. Weitere Erhebungen durch die Behörden sind aktuell notwendig.

S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133 sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum - Frauennotruf OÖ unter 0732/602200