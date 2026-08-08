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Polizei ermittelt

Einbrecher-Bande verwüstet Freibad

Bunt gefliester Beckenrand, viele Menschen schwimmen im Freibad bei sonnigem Wetter.
© Getty Images
Nach einem Einbruch im Wellenbad Gleisdorf ermittelt die Polizei. Unbekannte Täter richteten auf der Suche nach Geld erheblichen Schaden an und zerstörten einen Safe.
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Steiermark. In der Nacht auf Samstag sind mehrere unbekannte Täter von der Bachseite aus in das Gebäude des Gleisdorfer Wellenbads eingebrochen. Auf der gezielten Suche nach Bargeld richteten sie massiven Sachschaden an Türen und Mobiliar an und zerstörten einen Safe gewaltsam.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Polizei wertet derzeit Videoaufnahmen aus, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Für die Spurensicherung in den Morgenstunden musste das Freibad vorübergehend gesperrt werden. Kurz vor Mittag, um 11.30 Uhr, wurde der Zugang wieder freigegeben. Badegäste können die Anlage am Wochenende wie gewohnt nutzen.

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