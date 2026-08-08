Einbrecher-Bande verwüstet Freibad

Nach einem Einbruch im Wellenbad Gleisdorf ermittelt die Polizei. Unbekannte Täter richteten auf der Suche nach Geld erheblichen Schaden an und zerstörten einen Safe.

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Steiermark. In der Nacht auf Samstag sind mehrere unbekannte Täter von der Bachseite aus in das Gebäude des Gleisdorfer Wellenbads eingebrochen. Auf der gezielten Suche nach Bargeld richteten sie massiven Sachschaden an Türen und Mobiliar an und zerstörten einen Safe gewaltsam.

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Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Polizei wertet derzeit Videoaufnahmen aus, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Für die Spurensicherung in den Morgenstunden musste das Freibad vorübergehend gesperrt werden. Kurz vor Mittag, um 11.30 Uhr, wurde der Zugang wieder freigegeben. Badegäste können die Anlage am Wochenende wie gewohnt nutzen.

Bürgermeister schließt "Jugendstreich" aus

Christoph Stark, Bürgermeister von Gleisdorf, gab via Facebook Entwarnung: Die Wassertechnik blieb unbeschädigt und der Betrieb kann ungehindert weitergehen. Er geht jedoch nicht von bloßem Vandalismus oder einem Jugendstreich aus. Vielmehr deute alles auf professionelle Täter hin, die auf Geldbeschaffung aus waren. Dafür sprechen auch ähnliche Vorfälle, die sich bereits in anderen steirischen Bädern ereignet haben.