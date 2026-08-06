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AGES-Auswertung

Wasserqualität in steirischen Seen trotz Hitze hervorragend

Menschen entspannen am Badesee mit Wiese, umliegenden Häusern und Bergen im Hintergrund.
© Bergfex
Bei den Flüssen sieht die Situation ganz anders aus. Die Pegelstände gehen laufend zurück.
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Steiermark. Die anhaltende Hitze macht auch den Gewässern in der Steiermark zu schaffen. Während die Pegelstände vieler Badeseen sinken und die Wassertemperaturen steigen, bleibt die Wasserqualität laut einer aktuellen Auswertung der AGES nahezu überall auf sehr hohem Niveau. Von den 33 überprüften Badeseen erhielt lediglich der Zenzsee in Tragöß die Bewertung "gut". Grund dafür waren zeitweise erhöhte Keimwerte, die jedoch als gesundheitlich unbedenklich gelten.

Wasserstände im normalen Bereich

Auch der Kumberger Badesee wurde erneut mit der Bestnote "sehr gut" bewertet. Trotz der Trockenheit liegen die Wasserstände der steirischen Badeseen laut AGES weiterhin im normalen Bereich für die Sommermonate.

Anders stellt sich die Situation bei den Flüssen dar. Wegen der anhaltenden Trockenheit und der fehlenden Niederschläge gehen die Pegelstände laufend zurück. Vor allem im Süden der Steiermark nähern sich die Werte den langjährigen Tiefstständen an. In der Obersteiermark liegen die Pegel zwar noch darüber, zeigen jedoch ebenfalls eine sinkende Tendenz. Historische Tiefststände seien bislang aber nicht erreicht worden, heißt es vom hydrografischen Dienst des Landes.

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