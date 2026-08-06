Stadtgut-Teiche trocknen in Steyr aus

Die Gewässer müssen nun abgefischt werden. Ein See ist bereits vollkommen ausgetrocknet.

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Steyr. Die anhaltende Trockenheit setzt den Stadtgut-Teichen im Norden von Steyr massiv zu. Einer der Teiche ist bereits vollständig ausgetrocknet. Um möglichst viele Fische zu retten, fischt der Angelsportverein Steyr 1923 die Gewässer seit Wochen mit Netzen ab und bringt die Tiere in den Gleinker Teich. Dort sollen sie die Hitzeperiode überstehen.

Kein Wasser mehr: Dieser See ist in Steyr vollkommen ausgetrocknet. © Stadt Steyr/KK

Möglichst viele Fische retten

Kürzlich kamen Vertreter des Magistrats Steyr, Wasser- und Wasserrechtsexperten, das Veterinäramt, die Feuerwehr sowie der Angelsportverein zu einem Lokalaugenschein zusammen. Dabei wurden weitere Maßnahmen zur Sicherung der verbliebenen Fischbestände besprochen. Der Bewirtschafter bemüht sich nach eigenen Angaben, möglichst viele Tiere vor den Folgen der anhaltenden Trockenheit und des sinkenden Wasserstands zu bewahren.