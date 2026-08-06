ÖFB-Star dankt David Alaba für Hilfe

Positive Nachricht für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

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Nach zwei langen, zähen Monaten des Wartens geht es für ÖFB-Liebling Christoph Baumgartner (26) endlich wieder bergauf! Im RB-Leipzig-Trainingslager im heimischen Saalfelden machte der Offensiv-Spektakelmacher den nächsten Meilenstein in seiner Reha – und platzt vor Motivation!

“"Wenn du nach zwei Monaten zum ersten Mal wieder laufen darfst, denkst du dir: Das ist richtig geil! Normalerweise gehört das Laufen einfach dazu, aber in dieser Situation macht es plötzlich richtig Spaß!"” Christoph Baumgartner

Die schweren Wochen stecken dem 26-Jährigen noch tief in den Knochen: Eine schwere Oberschenkelverletzung zerstörte seinen riesigen WM-Traum im allerletzten Moment. Doch anstatt zu Hause Trübsal zu blasen, reiste "Baumi" seinen Teamkollegen nach Amerika nach.

Bittere Momente: Mit Krücken stand er am Spielfeldrand und musste tatenlos zusehen. "Die ersten zwei, drei Tage waren richtig hart. Die WM war ein Traum, der mit einem Schuss geplatzt ist", gesteht Baumgartner ehrlich.

Kraft getankt: Trotz der Emotionen war die Reise Gold wert: "Das Schlimmste wäre für mich gewesen, zu Hause zu sitzen. Bei der Mannschaft zu sein, war zu 100 Prozent die richtige Entscheidung!"

"Baumi" gehört zu RB-Elite

Mit 120 Pflichtspielen, 27 Toren und 14 Assists gehört Baumgartner längst zu den absoluten Routiniers und Führungsspielern im jungen Bullen-Kader:

Verantwortung: "Es macht mir Spaß, voranzugehen – nicht nur mit Leistung, sondern auch mit Energie und Gesprächen für die Jungen!"

Besonders wertvoll war für Baumi der Austausch mit David Alaba, der selbst die UEFA Euro 2024 in Deutschland verletzungsbedingt verpasst hatte.

Mindset von Alaba

"David weiß, wie es sich anfühlt, ein solch großes Ziel zu verpassen. Gerade in den ersten ein, zwei Wochen konnte ich von ihm in puncto Mindset sehr viel mitnehmen."

Für einen der bekanntesten Fußballer Österreichs spielt der Kopf auf dem Weg zurück eine entscheidende Rolle: "Wenn man zu sehr in negativen Gedanken feststeckt, kann sich das auch negativ auf den Heilungsprozess auswirken."