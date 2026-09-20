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Muster witzelt

Thiem lässt aufhorchen: "Hab mich nicht getraut"

SR
von
SPIELBERG,AUSTRIA,20.SEP.26 - MOTORSPORTS - MotoGP, Grand Prix of Austria, Red Bull Ring. Image shows Dominic Thiem with star finish flag. Photo: GEPA pictures/ Matic Klansek
© GEPA pictures
Dominic Thiem war bei der MotoGP in Spielberg zu Gast und überraschte dort mit einer Aussage.
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Als Red-Bull-Vorzeigesportler gab sich Thiem das Rennen der MotoGP in Spielberg und durfte dort einen Heimsieg der Red Bull KTM in Form von Pedro Acosta bejubeln, für den er die Zielfahne schwenkte.

Schon davor hatte ihn ServusTV am Mikrofon, wo der US-Open-Sieger (2020) aufhorchen ließ: "Ich hatte das Angebot für den Doppelsitzer."

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Der Fußballer vom Badener AC dachte darüber nach, musste aber eingestehen: "Ich hab mich aber nicht getraut."

Ein gefundenes Fressen für einen anderen Tennis-Star aus Österreich, Thomas Muster. Der French-Open-Sieger (1995) sagte angesprochen darauf, seine "Generation hat noch Rennblut". Muster meinte obendrein, obwohl er eigentlich Formel-1-Fan sei, ließe MotoGP diese alt aussehen.

Davis Cup war "legendäre Leistung"

Thiem wurde aber auch auf den Davis-Cup-Sieg der Österreicher gegen Belgien angesprochen.

Der 33-Jährige nannte es eine "legendäre Leistung", auch weil man als kleines Land zum zweiten Mal in Folge das Finale-Turnier erreichte.

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