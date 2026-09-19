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Österreich führt im Davis Cup gegen Belgien 2:1

Zwei Tennisspieler im roten Trikot jubeln und gratulieren sich auf dem Platz.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Österreichs Davis-Cup-Team fehlt nur noch ein Punkt zur neuerlichen Teilnahme am Final 8 im November in Bologna.
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Das neuformierte ÖTV-Doppel Lucas Miedler/Neil Oberleitner stellte am Samstag im Wiener Prater nach 1:53 Stunden mit einem 7:6(5),7:5-Sieg über das belgische Duo Sander Gille/Joran Vliegen vor fast 4.000 Fans auf 2:1. Im Anschluss könnte schon Jurij Rodionov im Duell der beiden Topspieler gegen Zizou Bergs den Aufstieg ins Viertelfinale fixieren.

"Neil hat ein unglaubliches Debüt geliefert, gratuliere Neil", sagte Miedler noch auf dem Platz. "Ich habe es sehr genossen, auf dem Platz zu stehen. Die Burschen holen jetzt den dritten Punkt", erklärte ein strahlender Oberleitner.

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Das Doppel verlief wie erwartet sehr ausgeglichen. Die routinierten Belgier, die 2023 immerhin im Finale der French Open gestanden waren, boten dem Neo-Duo die erwartet starke Gegenwehr. Bei prächtigen Bedingungen und echter Davis-Cup-Atmosphäre vergaben sowohl die Gastgeber als auch die Belgier jeweils einen Breakball zum 2:0 respektive zum 6:5, ehe es um Punkt 12.00 Uhr ins Tiebreak ging. In diesem nutzten Miedler/Oberleitner unter dem Jubel der Zuschauer den ersten Satzball nach 58 Minuten.

In Durchgang zwei ging es ähnlich eng zu. Bei 3:4 wehrte das ÖTV-Team einen Breakball ab, und nutzte dann bei 5:5 die vierte Chance zum ersten Break im gesamten Match. Oberleitner servierte mit dem zweiten Matchball aus.

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