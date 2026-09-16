WTA Finals ziehen um! Tennis-Elite spielt ab 2027 im Spectrum Center Charlotte

Neues Zuhause für die WTA Finals: Das Saison-Abschlussturnier der besten Tennis-Frauen zieht ab 2027 nach North Carolina und soll dort bis mindestens 2029 als Riesenevent steigen.

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Die besten Tennis-Spielerinnen der Welt bekommen ab der Saison 2027 eine neue Bühne für den großen Showdown. Wie die Spielerinnenvereinigung WTA am Mittwoch bekannt gab, werden die WTA Finals von 2027 bis mindestens 2029 in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ausgetragen. Als Austragungsstätte für das krönende Saison-Abschlussturnier der besten acht Einzelspielerinnen sowie der besten acht Doppelpaare dient das hochmoderne Spectrum Center.

Großes Fanfest und Vision vom Tennisspektakel in Charlotte

Die Verantwortlichen der WTA hegen extrem ambitionierte Pläne mit dem Umzug. Neben den Matches im Spectrum Center soll im benachbarten Convention Center ein riesiges Fanfest auf die Beine gestellt werden. Die WTA-Vorsitzende Valerie Camillo betonte, man wolle das Turnier durch diese Erweiterung zu einer Art "Super Bowl" des Frauen-Tennis ausbauen. Angaben zur genauen Höhe des künftigen Preisgeldes machte der Verband vorerst noch nicht. Das diesjährige Saisonfinale findet im kommenden November im US-amerikanischen Indian Wells statt.