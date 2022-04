Starmania kickte zwei "Freunde" raus

Star-Ticket für Nadja, Stefan & Judith und Schwärmerei für Daniel Fink bei „Starmania“.

Show. Fachkommentare von Melissa Naschenweng, Chart-Kaiser Bernhard Speer als Ersatz für den erkrankten Juror Josh, eine Show-Einlage von Lili Paul-Roncalli und gleich zu Beginn ein Starticket von Letzterer für Nadja Inzko und Put Your Records On. Die fünfte Folge von Starmania fuhr schwere Geschütze auf.

Highlights. Optisch sorgte einmal mehr Daniel Fink für rasende Juroren-Herzen. Sogar Bernhard Speer konnte nicht verbergen, dass er den Tiroler attraktiv findet. Aber auch musikalisch überzeugte er mit dem Song Upside Down von Jack Johnson. Für Marco Spiegl gab es nach seinem Auftritt mit Ein Bett im Kornfeld auch gleich eine Angebot von Melissa Naschenweng: „Ich will, dass du meine Vorgruppe wirst.“ Die Entscheidung brachte dann auch das Revival des beliebten „Friendship-Tickets“.

Rauswahl. Neben der Jury und dem Publikum durften die Kandidaten gemeinsam ein weiteres Talent in die nächste Runde schicken. Sebastian Holzer profitierte davon. Josef Kobinger und Martin Furtlehner sind raus. Somit kommen acht Kandidaten in die nächste Runde. Am 6. Mai steigt dann das große Finale.