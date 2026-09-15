Rad-Knaller: Gall und Mühlberger wechseln

Der seit Monaten kolportierte Wechsel von Felix Gall und Gregor Mühlberger aus dem Decathlon-Team zu Lidl-Trek ist offiziell.

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Der deutsche Rennstall gab die Verpflichtung des österreichischen Radstars und seines Edelhelfers ab kommender Saison am Dienstagvormittag bekannt. Der 28-jährige Gall, der zuletzt Dritter bei der Vuelta a Espana war, erhielt einen bis 2029 gültigen Dreijahresvertrag, sein vier Jahre älterer Landsmann wurde für zwei Jahre unter Vertrag genommen.

Für seine bisherige Equipe hatte Gall 2023 bei der Tour de France mit dem Gewinn der Königsetappe und Gesamtrang acht den Durchbruch geschafft. 2025 steigerte sich der Kletterspezialist bei der Tour auf Platz fünf, außerdem legte er bei der Vuelta einen achten Platz nach. Heuer stieß er mit Platz zwei im Mai beim Giro d'Italia, geschlagen nur von Jonas Vingegaard, und in den vergangenen drei Wochen in Spanien in neue Sphären vor. Außerdem gewann er vor der Vuelta nach einem Etappensieg die Burgos-Rundfahrt.

Bei der Tour war Gall heuer nicht am Start, Decathlon setzte da auf Jungstar Paul Seixas. Der Fokus auf das Supertalent dürfte ihm den Abschied von den Franzosen nach fünf Jahren erleichtert haben. Der vom gleichen Manager wie Gall vertretene Mühlberger gewann im Juli nach seiner kurzfristigen Nichtberücksichtigung für die Tour im Nationalteamtrikot die Österreich-Rundfahrt und präsentierte sich bei der Vuelta als stärkster Gall-Helfer, ehe er mit Sturzverletzungen ausschied.

Neues Team mit großem Budget und tiefem Kader

Ihr neuer Rennstall wird seit drei Jahren vom deutschen Lebensmittelkonzern Lidl finanziert und verfügt über eines der größten Budgets in der World Tour. Dementsprechend hochkarätig ist der Kader. Der mit einem hoch dotierten Vertrag ausgestattete Gall soll künftig mit Juan Ayuso und Mattias Skjelmose die Rundfahrer-Fraktion anführen. Es ist davon auszugehen, dass Gall 2027 wieder die Tour de France bestreiten wird. Ob Lidl-Trek auf Gall als alleinigen Kapitän oder wie heuer auf eine Doppelspitze setzt, bleibt abzuwarten.

Mit Ex-Tour-Etappensieger Patrick Konrad gehörte bereits bisher ein Österreicher dem Lidl-Aufgebot um Ex-Weltmeister Mads Pedersen an. Auch in der Führungsriege setzt der Rennstall mit Thomas Rohregger im Management und Bernhard Eisel als einem der Sportlichen Leiter auf rot-weiß-rotes Know-how. Geleitet wird der Rennstall nach dem Abgang des langjährigen Chefs Luca Guercilena fortan von Andy Schleck und Ex-Visma-Mastermind Grischa Niermann.