Tommy Hilfiger Poloshirts bei Amazon bis zu 60% günstiger

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Ein gutes Poloshirt ist so ein Kleidungsstück, das eigentlich immer funktioniert: zur Jeans, zur Chino oder unter einer leichten Jacke. Umso besser, wenn man beim Marken-Klassiker ordentlich sparen kann. Nur heute sind ausgewählte Tommy Hilfiger Poloshirts bei Amazon um bis zu 60 Prozent reduziert – und viele Modelle gibt es in unterschiedlichen Farben.

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Tommy Hilfiger Polo für nur 34,70 Euro

Ein besonders gutes Angebot ist das Tommy Hilfiger 1985 Slim Fit Poloshirt. Statt der UVP von 80,57 Euro zahlen Sie aktuell nur 34,70 Euro. Das entspricht einem Rabatt von satten 57 Prozent – Sie sparen damit 45,87 Euro.

Das kurzärmelige Polo kommt im klassischen Tommy-Hilfiger-Look und ist durch den Slim Fit körpernah geschnitten. Besonders praktisch: Je nach Modell und Verfügbarkeit können Sie aus verschiedenen Farben wählen. Damit ist vom klassischen Dunkelblau bis zu helleren Tönen für unterschiedliche Looks etwas dabei.

Tommy Hilfiger Herren Poloshirt Kurzarm © Tommy Hilfiger

Bis zu 60 Prozent sparen – aber nur heute

Wer ohnehin ein neues Poloshirt für die Garderobe sucht, sollte sich die Aktion genauer ansehen. Ausgewählte Tommy Hilfiger Poloshirts sind bei Amazon aktuell um bis zu 60 Prozent günstiger. Das macht die Aktion auch interessant, wenn Sie gleich mehrere Farben für unterschiedliche Outfits suchen.

Allzu lange sollten Sie allerdings nicht warten: Das Angebot gilt nur heute, Preise, Größen und verfügbare Farben können sich entsprechend schnell ändern.

Unser Fazit

34,70 Euro statt 80,57 Euro für ein Tommy Hilfiger Poloshirt ist ein starkes Angebot. Mit 57 Prozent Rabatt sparen Sie bei diesem Modell fast 46 Euro – und bei weiteren ausgewählten Shirts sind heute sogar bis zu 60 Prozent Rabatt möglich.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.