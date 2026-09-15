BESTSELLER: Dieser Akku-Staubsuager kostet heute nur 80 Euro

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Kabellos durch die Wohnung saugen, schnell Krümel beseitigen oder Tierhaare vom Teppich entfernen – ein Akku-Staubsauger macht die tägliche Reinigung deutlich unkomplizierter. Wer gerade nach einem neuen Modell sucht, kann bei Amazon aktuell ordentlich sparen: Der VACTechPro F02 Lite kostet im befristeten Angebot nur 80,66 Euro statt 121 Euro UVP.

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Kabellos saugen mit bis zu 45 kPa

Der Akku-Staubsauger ist laut Hersteller mit einem 450-Watt-Motor ausgestattet und erreicht eine Saugleistung von bis zu 45 kPa. Damit ist er für unterschiedliche Bereiche im Haushalt konzipiert – von Hartböden über Teppiche bis hin zu Tierhaaren.

Besonders praktisch finden wir die angegebene Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten. So können Sie auch mehrere Räume reinigen, ohne den Staubsauger ständig wieder an die Steckdose hängen zu müssen.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger kabellos, 45 KPa/450 W/50 Min © VACTechPro

Selbststehend und schnell griffbereit

Ein kleines Detail, das im Alltag einen großen Unterschied machen kann: Der VACTechPro ist selbststehend. Möchten Sie beim Saugen kurz etwas zur Seite räumen, müssen Sie das Gerät also nicht unbedingt an eine Wand lehnen oder auf den Boden legen.

Auch beim Filtersystem hat der Hersteller mitgedacht. Der Staubsauger verfügt über ein 8-stufiges Filtersystem, das auf eine gründliche Filterung der eingesaugten Luft ausgelegt ist.

Gerade für Haushalte mit Hund oder Katze dürfte außerdem interessant sein, dass das Modell ausdrücklich auch für die Aufnahme von Tierhaaren vorgesehen ist.

Mehr als 40 Euro sparen

Richtig interessant wird der kabellose Staubsauger aktuell durch seinen Preis: Bei Amazon zahlen Sie derzeit 80,66 Euro statt 121 Euro UVP. Das entspricht einem Rabatt von 33 Prozent und einer Ersparnis von 40,34 Euro.

Amazon kennzeichnet den Preis als befristetes Angebot. Wer ohnehin nach einem kabellosen Staubsauger für den Alltag sucht, bekommt hier also ein Modell mit 45-kPa-Saugleistung und bis zu 50 Minuten Laufzeit für deutlich unter 100 Euro.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger kabellos, 45 KPa/450 W/50 Min © VACTechPro

Unser Fazit

Kabellos, selbststehend und bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit: Der VACTechPro F02 Lite bringt einige praktische Funktionen für die schnelle Reinigung zwischendurch mit. Vor allem der aktuelle Preis macht ihn interessant – für 80,66 Euro sparen Sie momentan 33 Prozent gegenüber der angegebenen UVP.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.