Apple Watch SE 3: Bei Amazon jetzt für rund 250 Euro

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Eine Apple Watch gehört zu den Technik-Gadgets, die im Alltag schnell zum ständigen Begleiter werden können. Nachrichten am Handgelenk checken, Training aufzeichnen oder einen Blick auf die täglichen Aktivitäten werfen – all das funktioniert, ohne ständig das iPhone aus der Tasche holen zu müssen. Umso interessanter ist der aktuelle Amazon-Deal: Die Apple Watch SE 3 GPS mit 40-mm-Aluminiumgehäuse kostet derzeit nur 251,08 Euro statt 271,26 Euro UVP.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Was kann die Apple Watch SE 3?

Die Apple Watch SE 3 richtet sich an alle, die viele der praktischen Apple-Watch-Funktionen nutzen möchten. Das Modell im Angebot kommt mit einem 40-mm-Aluminiumgehäuse in Mitternacht und dem passenden Sportarmband.

Im Alltag können Sie die Smartwatch beispielsweise als Fitness- und Aktivitätstracker verwenden. Sie begleitet Sie beim Sport und zeichnet verschiedene Aktivitätsdaten auf. Ein integrierter Herzfrequenzmesser ermöglicht es zudem, die Herzfrequenz im Blick zu behalten.

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch © Apple

Auch nachts kann die Uhr am Handgelenk bleiben: Mit ihren Schlaftracking-Funktionen hilft sie Ihnen dabei, einen Überblick über Ihren Schlaf zu bekommen. Praktisch ist außerdem das Always-On Display, durch das wichtige Informationen schnell ablesbar sind.

Dank Wasserschutz ist die Apple Watch außerdem für einen aktiven Alltag konzipiert.

Mehr als nur eine Fitnessuhr

Der große Vorteil einer Apple Watch liegt für viele in der Verbindung mit dem iPhone. Sie haben wichtige Informationen direkt am Handgelenk und können zahlreiche Funktionen nutzen, ohne jedes Mal zum Smartphone greifen zu müssen.

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch © Apple

Damit eignet sich die SE 3 nicht nur fürs Fitnessstudio oder zum Laufen. Auch im Büro, unterwegs oder auf Reisen kann sie ein praktischer Begleiter sein – insbesondere, wenn Sie ohnehin bereits andere Apple-Geräte verwenden.

Heute für rund 250 Euro bei Amazon

Aktuell zahlen Sie bei Amazon 251,08 Euro statt 271,26 Euro UVP. Das entspricht einem Rabatt von 7 Prozent beziehungsweise einer Ersparnis von 20,18 Euro.

Bei Apple-Produkten sind hohe Rabatte nicht immer selbstverständlich. Wenn Sie ohnehin über den Kauf einer Apple Watch nachdenken und Ihnen das 40-mm-Modell ausreicht, ist der aktuelle Preis daher einen Blick wert.

Unser Fazit

Fitness, Schlaftracking, Herzfrequenzmessung und Always-On Display in einer kompakten Smartwatch: Die Apple Watch SE 3 deckt viele Funktionen ab, die im Alltag wirklich praktisch sein können. Für aktuell 251,08 Euro bekommen Sie das 40-mm-Modell bei Amazon rund 20 Euro unter der UVP.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.