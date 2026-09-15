Tierhaarentferner: Dieser praktische Helfer kostet bei Amazon nur 15 Euro

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Wer einen Hund oder eine Katze zu Hause hat, kennt es nur zu gut: Kaum ist das Sofa sauber, sammeln sich schon wieder die nächsten Haare darauf. Auch auf Kleidung, Teppichen und Autositzen machen sich Tierhaare gerne bemerkbar. Wir haben uns deshalb den wiederverwendbaren Tierhaarentferner von BluePet genauer angesehen und ausprobiert. Praktisch: Aktuell bekommen Sie ihn bei Amazon im befristeten Angebot für nur 15,35 Euro statt 25,20 Euro UVP.

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Unser Test: Besonders praktisch für Sofa und Kleidung

Was uns an dem Tierhaarentferner gefällt, ist vor allem das unkomplizierte Prinzip. Statt ständig zu einer klassischen Kleberolle zu greifen und danach die einzelnen Klebestreifen entsorgen zu müssen, lässt sich der BluePet-Helfer immer wieder verwenden.

Wir haben ihn auf typischen Stellen ausprobiert, an denen sich Tierhaare gerne sammeln. Gerade auf Sofa, Kleidung und anderen textilen Oberflächen ist so ein kleiner Helfer praktisch, wenn man zwischendurch schnell Haare entfernen möchte.

BluePet Tierhaarentferner wiederverwendbar mit Mini Fusselrolle © BluePet

Zum Set gehört außerdem eine Mini-Fusselrolle. Die kleinere Variante ist besonders praktisch für unterwegs und lässt sich leichter verstauen – etwa wenn Sie Tierhaare noch schnell von der Kleidung entfernen möchten, bevor Sie das Haus verlassen.

Ein kleiner Helfer für Hunde- und Katzenbesitzer

Natürlich ersetzt der Tierhaarentferner keinen Staubsauger bei der großen Wohnungsreinigung. Genau darin liegt für uns aber auch nicht sein Zweck. Vielmehr ist er ein praktischer Alltagshelfer für zwischendurch.

Liegt die Katze regelmäßig auf dem Sofa oder fährt der Hund häufig im Auto mit, müssen Sie nicht jedes Mal den Staubsauger hervorholen. Der Tierhaarentferner ist schnell zur Hand und kann anschließend gereinigt und erneut verwendet werden.

Das gefällt uns deutlich besser als Einweg-Fusselrollen, bei denen regelmäßig neue Kleberollen benötigt werden.

BluePet Tierhaarentferner wiederverwendbar mit Mini Fusselrolle © BluePet

Jetzt 39 Prozent günstiger bei Amazon

Noch interessanter wird der Haushaltshelfer durch das aktuelle Angebot. Statt der UVP von 25,20 Euro zahlen Sie derzeit nur 15,35 Euro. Damit sparen Sie 9,85 Euro beziehungsweise 39 Prozent.

Amazon kennzeichnet den Preis als befristetes Angebot. Wie lange der Rabatt verfügbar bleibt, ist daher nicht garantiert.

Unser Fazit

Nach dem Ausprobieren können wir vor allem den unkomplizierten Einsatz nachvollziehen: Wer regelmäßig Hunde- oder Katzenhaare von Sofa, Kleidung, Teppichen oder Autositzen entfernen muss, bekommt hier einen wiederverwendbaren Helfer für den Alltag. Für aktuell 15,35 Euro statt 25,20 Euro finden wir das Angebot besonders interessant.

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