Nur 18 Euro: Diese kompakte Powerbank ist gerade ein Amazon-Hit

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Der Smartphone-Akku verabschiedet sich natürlich immer genau dann, wenn keine Steckdose in Sicht ist. Auf Reisen, beim Pendeln, auf der Uni oder bei einem langen Tag unterwegs gehört eine Powerbank deshalb für uns zu den praktischsten Dingen, die man einfach immer in der Tasche haben kann. Und dafür müssen Sie aktuell nicht einmal 20 Euro ausgeben: Die kompakte INIU Powerbank mit 10.000 mAh kostet bei Amazon derzeit nur 18,42 Euro statt 23,18 Euro UVP.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das entspricht einem Rabatt von 21 Prozent. Amazon kennzeichnet das Angebot aktuell zudem als "stark nachgefragt" – wer ohnehin noch eine kleine Powerbank für unterwegs sucht, sollte sich den Deal also genauer ansehen.

Klein, leicht und trotzdem 10.000 mAh

Was uns an dieser Powerbank besonders gefällt, ist die Kombination aus kompaktem Format und 10.000 mAh Kapazität. Denn gerade unterwegs möchten wir nicht noch einen riesigen Zusatzakku mit uns herumschleppen.

Das Modell von INIU ist darauf ausgelegt, möglichst wenig Platz einzunehmen und lässt sich damit unkompliziert in Handtasche, Rucksack oder Reisegepäck verstauen. Genau so stellen wir uns ein Reise-Essential vor: einpacken und im besten Fall vergessen, bis der Smartphone-Akku tatsächlich einmal gefährlich Richtung null Prozent wandert.

INIU 10000mAh Power Bank, Mini 22.5W Fast Charging USB-C Externe Handyakkus © INIU

Mit einer Leistung von bis zu 22,5 Watt unterstützt die Powerbank außerdem schnelles Laden kompatibler Geräte. Sie eignet sich laut Anbieter für zahlreiche Smartphones und Tablets, darunter Modelle von Apple, Samsung und Xiaomi sowie iPads.

Für Reisen besonders praktisch

Gerade auf Reisen würden wir auf eine Powerbank nur ungern verzichten. Navigation, digitale Tickets, Fotos, Nachrichten und Social Media ziehen schließlich ordentlich am Akku – und am Flughafen oder unterwegs möchte niemand erst nach einer freien Steckdose suchen.

Die INIU Powerbank wird als flugtauglich angeboten und ist mit ihren 10.000 mAh genau auf solche Situationen ausgerichtet. Wichtig für Flugreisen: Powerbanks gehören grundsätzlich ins Handgepäck und nicht in den aufgegebenen Koffer; zusätzlich sollten Sie vor Abflug immer die aktuellen Vorgaben Ihrer Airline prüfen.

Auch abseits vom Urlaub ist der kleine Zusatzakku praktisch. Wer morgens das Haus verlässt und erst spät wieder nach Hause kommt, kann Smartphone oder andere kompatible Geräte zwischendurch mit neuer Energie versorgen.

INIU 10000mAh Power Bank, Mini 22.5W Fast Charging USB-C Externe Handyakkus © INIU

Unter 20 Euro: Genau deshalb gefällt uns der Deal

Natürlich gibt es mittlerweile Powerbanks mit deutlich größeren Kapazitäten und noch höheren Ladeleistungen. Aber nicht jeder braucht unterwegs einen schweren 20.000- oder 30.000-mAh-Akku. Für uns liegt der Reiz dieses Modells gerade darin, dass es klein, unkompliziert und günstig ist.

Aktuell zahlen Sie bei Amazon 18,42 Euro statt 23,18 Euro UVP. Sie sparen damit 4,76 Euro beziehungsweise 21 Prozent.

Für weniger als 20 Euro bekommen Sie also einen kompakten 10.000-mAh-Zusatzakku, den Sie problemlos im Alltag dabeihaben können. Besonders vor dem nächsten Urlaub, Wochenendtrip oder langen Arbeitstag ist das für uns eines dieser kleinen Gadgets, über die man spätestens dann froh ist, wenn plötzlich nur noch fünf Prozent Akku übrig sind.

Unser Fazit: Für 18 Euro ein praktischer Alltagsbegleiter

Eine Powerbank gehört vielleicht nicht zu den aufregendsten Technik-Käufen – dafür zu denjenigen, die man immer wieder braucht. 10.000 mAh, bis zu 22,5 Watt Ladeleistung, ein kompaktes Format und aktuell nur 18,42 Euro machen das INIU-Modell zu einem interessanten Deal für alle, die unterwegs nicht ohne Akku dastehen möchten.

Da Amazon das Angebot derzeit als stark nachgefragt kennzeichnet, können sich Preis und Verfügbarkeit allerdings jederzeit ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.