Samsung Galaxy S26+ mit 512 GB jetzt im Amazon-Sale

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Wer schon länger über ein neues Samsung-Smartphone nachdenkt, sollte heute genauer hinsehen. Das Samsung Galaxy S26+ mit 512 GB Speicher ist aktuell für 1.158,66 Euro statt 1.461,18 Euro UVP erhältlich. Das entspricht einem Rabatt von 21 Prozent – und einer Ersparnis von satten 302,52 Euro.

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Das Entscheidende: Das Angebot gilt laut aktueller Aktion nur heute. Wer genau dieses Modell im Auge hat, bekommt damit einen ziemlich guten Anlass, nicht allzu lange mit der Entscheidung zu warten.

Galaxy S26+ mit 512 GB: Hier bekommen Sie richtig viel Speicher

Bei diesem Deal handelt es sich um die schwarze Variante des Galaxy S26+ mit 12 GB RAM und großzügigen 512 GB internem Speicher. Gerade die Speicherausstattung macht das Angebot interessant: Wer viele Fotos und Videos aufnimmt, große Apps nutzt oder sein Smartphone mehrere Jahre behalten möchte, muss sich mit 512 GB deutlich weniger Gedanken um freien Speicherplatz machen.

Samsung Galaxy S26+ AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Dazu kommt die 50-Megapixel-Hauptkamera, während Samsungs aktuelle Galaxy-AI-Funktionen verschiedene Bereiche des Smartphones unterstützen. Das S26+ positioniert sich damit als leistungsstarkes Android-Smartphone für alle, die ihr Handy nicht nur für Nachrichten und Social Media nutzen, sondern auch Wert auf Kamera, Multitasking und moderne KI-Funktionen legen.

Die hier angebotene Version kommt ohne Vertrag. Sie kaufen das Smartphone also unabhängig von einem Mobilfunktarif und können Ihre bestehende SIM beziehungsweise einen Tarif Ihrer Wahl verwenden. Für das Angebot werden außerdem drei Jahre Herstellergarantie angegeben.

Über 300 Euro sparen – aber nur heute

Bei einem Smartphone in dieser Preisklasse machen ein paar Prozent Rabatt schnell einen großen Unterschied. Hier sind es sogar 302,52 Euro, die Sie gegenüber der angegebenen UVP sparen.

Statt 1.461,18 Euro werden aktuell nur 1.158,66 Euro fällig. Das Galaxy S26+ bleibt damit zwar ein Premium-Smartphone und entsprechend eine größere Anschaffung, doch 21 Prozent Preisnachlass sind bei einem aktuellen Samsung-Modell mit 512 GB Speicher durchaus ein Deal, bei dem wir zweimal hinschauen würden.

Besonders interessant ist das Angebot für alle, die ohnehin bereits den Kauf geplant haben. Denn bei mehr als 300 Euro Ersparnis bleibt genug Budget für Hülle, Zubehör oder einen Teil der nächsten Mobilfunkrechnung übrig.

Samsung Galaxy S26+ AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Unser Fazit: Ein starker Tagesdeal für Samsung-Fans

Wenn das Galaxy S26+ mit 512 GB bereits auf Ihrer Wunschliste steht, dürfte der heutige Preis das spannendste Argument sein. Sie bekommen viel Speicher, 12 GB RAM, eine 50-MP-Kamera und Galaxy AI – und sparen dabei mehr als 300 Euro gegenüber der angegebenen UVP.

Da es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot für heute handelt, sollten Sie bei Interesse allerdings nicht zu lange warten. Preis und Verfügbarkeit können sich jederzeit wieder ändern.

Nur heute: 1.158,66 Euro statt 1.461,18 Euro – Sie sparen 302,52 Euro beziehungsweise 21 Prozent.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.