Soll unwiderstehlich machen: Dieses Männerparfum geht gerade viral

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Ein guter Duft kann einen ganzen Auftritt verändern. Genau darauf setzt das SYXGOTT HEARTBREAKER Männerparfum schon mit seinem ziemlich selbstbewussten Namen. Der Herrenduft wird als intensiv, würzig und zugleich erfrischend beschrieben und enthält außerdem sogenanntes Pheromon-Öl. Aktuell gibt es den Duft bei Amazon im befristeten Angebot: 60,49 Euro statt 80,66 Euro werden für den 50-ml-Flakon fällig. Damit sparen Sie 20,17 Euro beziehungsweise 25 Prozent.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer also gerade einen neuen Signature-Duft sucht oder noch eine Geschenkidee für einen Mann braucht, könnte hier fündig werden.

HEARTBREAKER: Ein Parfum mit ziemlich großer Ansage

"Heartbreaker" – viel selbstbewusster kann man einen Männerduft wohl kaum nennen. Das Extrait de Parfum soll mit einer intensiven, würzigen und gleichzeitig frischen Duftkomposition auffallen und wird vom Hersteller insbesondere als Begleiter für Frühling und Sommer positioniert.

Interessant ist dabei die Konzentration als Extrait de Parfum. Solche Düfte weisen üblicherweise eine höhere Konzentration an Duftstoffen als klassische Eau de Parfums oder Eau de Toilettes auf. Dadurch ist meist bereits eine vergleichsweise kleine Menge ausreichend.

Und dann gibt es noch ein Detail, das neugierig macht: SYXGOTT bewirbt HEARTBREAKER als Männerparfum mit Pheromon-Öl. Der Name und das Marketing spielen damit ganz bewusst mit der Idee eines besonders anziehenden Duftes.

SYXGOTT HEARTBREAKER Männerparfum mit Pheromon Öl © SYXGOTT

Allerdings sollte man die Sache mit dem "unwiderstehlich" nicht zu wörtlich nehmen: Dass Pheromone in einem Parfum Menschen automatisch attraktiver oder unwiderstehlich machen, ist wissenschaftlich nicht zuverlässig belegt. Ob ein Duft anziehend wirkt, hängt schließlich stark von persönlichen Vorlieben, Hautchemie und dem eigenen Geschmack ab. Als spannender Marketing-Twist passt das Pheromon-Thema zum Namen HEARTBREAKER aber allemal.

Das könnte ein spannender Duft für den Herbst sein

Auch wenn das Parfum als Frühlings- und Sommerduft beworben wird, klingt die Kombination aus würzigen und frischen Noten durchaus interessant für die Übergangszeit. Gerade im September wollen viele nicht sofort zu schweren Winterdüften greifen, sondern suchen einen Duft, der noch etwas Frische mitbringt und trotzdem markanter wirkt.

Praktisch: Zum HEARTBREAKER ist laut Angebot außerdem eine Parfumprobe inklusive. Damit lässt sich der Duft zunächst ausprobieren, bevor der eigentliche Flakon regelmäßig zum Einsatz kommt.

Amazon reduziert den Herrenduft jetzt um 25 Prozent

Besonders spannend wird HEARTBREAKER gerade durch den Preis. Amazon führt das Parfum aktuell als befristetes Angebot. Statt 80,66 Euro zahlen Sie momentan 60,49 Euro.

Das bedeutet:

Aktueller Preis: 60,49 Euro

Statt: 80,66 Euro

Ersparnis: 20,17 Euro beziehungsweise 25 Prozent

Für einen Duft, der sich als Extrait de Parfum positioniert, macht der Preisnachlass das Angebot durchaus interessant. Gerade wenn Sie ohnehin Lust haben, abseits der ganz großen und bekannten Designer-Düfte einmal etwas Neues auszuprobieren, könnte HEARTBREAKER eine Alternative sein.

Unser Fazit: Ein Duft für Männer, die auffallen wollen

Der Name ist Programm: HEARTBREAKER richtet sich definitiv nicht an Männer, die mit ihrem Parfum möglichst unauffällig bleiben möchten. Intensiv, würzig, frisch und mit Pheromon-Öl beworben, setzt der Duft auf einen selbstbewussten Auftritt.

Ob er Sie tatsächlich zum "Heartbreaker" macht, können wir natürlich nicht versprechen. Ein Parfum kann schließlich keine magische Anziehungskraft garantieren. Wer aber einen markanten Herrenduft sucht und sich von dem Konzept angesprochen fühlt, bekommt aktuell einen guten Zeitpunkt zum Ausprobieren: Mit 60,49 Euro ist das Parfum bei Amazon derzeit 25 Prozent günstiger.

Da Amazon das Ganze als befristetes Angebot kennzeichnet, kann sich der Preis allerdings jederzeit wieder ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.