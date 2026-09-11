Über 300 Euro sparen: Dieses iPhone Air ist jetzt 25% günstiger

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Wer mit einem neuen iPhone liebäugelt, sollte sich diesen Deal genauer ansehen: Das iPhone Air mit 256 GB in Himmelblau ist aktuell für 906,55 Euro statt 1.209,07 Euro UVP erhältlich. Damit sparen Sie satte 302,52 Euro beziehungsweise 25 Prozent – und bekommen eines der auffälligsten iPhone-Modelle deutlich unter der 1.000-Euro-Marke.

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iPhone Air im Angebot: 25 Prozent günstiger

Bei Apple-Produkten können bereits kleinere Preisnachlässe interessant sein. Umso mehr fällt ein Rabatt von über 300 Euro ins Auge. Statt der angegebenen UVP von 1.209,07 Euro zahlen Sie für das iPhone Air aktuell nur noch 906,55 Euro.

iPhone Air 256GB © Apple

Spannend ist das Angebot vor allem für alle, die ein aktuelles iPhone möchten, dabei aber besonderen Wert auf ein schlankes und leichtes Design legen. Genau hier hebt sich das iPhone Air ab: Das Gehäuse misst nur 5,64 Millimeter in der Tiefe, das Smartphone bringt lediglich 165 Gramm auf die Waage. Trotzdem bekommen Sie ein großes 6,5-Zoll-Super-Retina-XDR-Display mit ProMotion und einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz.

Auch bei der Leistung müssen Sie trotz des dünnen Designs nicht auf aktuelle Technik verzichten. Im Inneren arbeitet Apples A19 Pro Chip. Dazu kommt ein 48-Megapixel-Fusion-Kamerasystem auf der Rückseite. Die hier angebotene Variante bietet außerdem 256 GB Speicher, sodass ausreichend Platz für Fotos, Videos, Apps und andere Inhalte vorhanden ist.

Himmelblau macht das dünne iPhone zum Hingucker

Auch optisch gefällt uns die reduzierte Variante. Himmelblau wirkt frisch, ohne zu auffällig zu sein, und passt gut zum besonders minimalistischen Design des iPhone Air. Wer nicht schon wieder zu Schwarz oder Weiß greifen möchte, bekommt hier eine schöne Alternative.

Noch interessanter macht das Smartphone aktuell allerdings der Preis. Mit 906,55 Euro liegt die 256-GB-Version deutlich unter der Marke von 1.000 Euro. Gegenüber der angegebenen UVP bleiben Ihnen 302,52 Euro mehr im Geldbeutel.

Wer ohnehin über einen Wechsel auf das iPhone Air nachgedacht hat, bekommt damit gerade einen ziemlich guten Zeitpunkt zum Zuschlagen: 25 Prozent Rabatt auf ein iPhone sind ein Deal, bei dem Apple-Fans durchaus zweimal hinschauen dürften.

Aktueller Deal: 906,55 Euro statt 1.209,07 Euro – Sie sparen 302,52 Euro beziehungsweise 25 Prozent.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.