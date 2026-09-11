Rudergerät für zu Hause: Das perfekte Allround-Workout!

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Keine Lust auf überfüllte Fitnessstudios oder teure Mitgliedschaften? Dann könnte dieses Angebot interessant sein: Das WENOKER Rudergerät für Zuhause ist aktuell für nur 153,67 Euro statt 231,92 Euro UVP erhältlich. Damit sparen Sie 78,25 Euro beziehungsweise 34 Prozent.

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Rudergerät für unter 155 Euro

Rudern ist eine praktische Möglichkeit, Bewegung und Ausdauertraining in den eigenen vier Wänden unterzubringen. Das WENOKER-Modell arbeitet mit einem magnetischen Widerstandssystem mit 16 einstellbaren Stufen. So können Sie die Intensität an Ihr persönliches Trainingsniveau anpassen und nach und nach steigern.

WENOKER Rudergerät für Zuhause: <30dB Leises Fitnessgerät für Wohnungen © WENOKER

Gerade in einer Wohnung spielt aber nicht nur das Training selbst eine Rolle. Laut Hersteller arbeitet das Rudergerät mit weniger als 30 Dezibel besonders leise. Damit soll es sich auch für das Home-Gym eignen, wenn Sie andere Personen im Haushalt oder Ihre Nachbarn möglichst wenig stören möchten.

Praktisch für kleinere Wohnungen

Ein Fitnessgerät nimmt schnell viel Platz weg. Deshalb gefällt uns besonders, dass sich das WENOKER-Modell nach dem Training vertikal verstauen lässt. So muss das Rudergerät nicht dauerhaft mitten im Wohn- oder Schlafzimmer stehen.

Die maximale Tragkraft wird mit 160 Kilogramm angegeben. Zusätzlich gibt es eine App-Anbindung an Kinomap, wodurch Sie Ihr Training digital begleiten und etwas mehr Abwechslung in die regelmäßigen Einheiten bringen können.

WENOKER Rudergerät für Zuhause: <30dB Leises Fitnessgerät für Wohnungen © WENOKER

78 Euro sparen: Der Preis macht den Deal spannend

Wer sich gerade ein kleines Home-Gym aufbauen möchte, muss dafür also nicht zwangsläufig mehrere Hundert Euro für ein einzelnes Gerät ausgeben. Mit 153,67 Euro fällt dieses Rudergerät aktuell deutlich unter die 200-Euro-Marke.

Gegenüber der angegebenen UVP von 231,92 Euro sparen Sie 78,25 Euro. Gerade die Kombination aus 16 Widerstandsstufen, leisem Magnetwiderstand, App-Anbindung und platzsparender Aufbewahrung macht das Angebot für das Training zu Hause interessant.

Aktueller Mega-Deal: 153,67 Euro statt 231,92 Euro – Sie sparen 34 Prozent.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.