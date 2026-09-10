The-North-Face-Regenjacken sind im Amazon-Sale

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Der Herbst ist da – und mit ihm kommen Regen, Wind und jene Tage, an denen man morgens nicht so recht weiß, was man eigentlich anziehen soll. Genau jetzt lohnt sich deshalb eine gute Übergangs- und Regenjacke. Bei Amazon ist aktuell ein Modell von The North Face besonders interessant.

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Die The North Face Antora Jacke 2025 in Smoked Pearl/TNF Black kostet derzeit 96,71 Euro statt 141,18 Euro UVP. Damit sparen Sie 31 Prozent beziehungsweise 44,47 Euro.

THE NORTH FACE ANTORA Jacke 2025 Smoked Pearl/TNF Black © THE NORTH FACE

Bestseller Nr. 1 bei den Herren-Regenjacken

Das Modell wird bei Amazon aktuell als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Herren-Regenjacken geführt. Kein schlechter Zeitpunkt also, sich die Antora für die kommenden Herbstwochen genauer anzusehen.

Die Jacke ist für wechselhaftes Wetter konzipiert und kombiniert den typischen sportlichen The-North-Face-Look mit einem alltagstauglichen Design. Damit funktioniert sie nicht nur beim Spaziergang oder Wochenendausflug, sondern genauso auf dem Weg ins Office, zur Uni oder durch die Stadt.

Besonders die Farbkombination Smoked Pearl/TNF Black macht sie unkompliziert kombinierbar – Jeans, Sneaker und Hoodie dazu, fertig ist der Herbst-Look.

Jetzt über 44 Euro günstiger

Spannend wird die Antora vor allem durch den aktuellen Preis: Statt 141,18 Euro UVP zahlen Sie bei Amazon derzeit nur 96,71 Euro. Damit rutscht die Markenjacke sogar unter die 100-Euro-Grenze.

Wer für den Herbst ohnehin noch eine Regen- oder Übergangsjacke sucht, bekommt hier also 31 Prozent Rabatt und spart 44,47 Euro.

Wie bei Fashion-Angeboten üblich, können Preis und Verfügbarkeit je nach ausgewählter Größe oder Variante variieren.

Unser Fazit

Regenjacken werden im Herbst plötzlich wieder zum täglichen Begleiter – da kommt dieser Deal genau richtig. The North Face, unter 100 Euro und aktuell Bestseller Nr. 1 bei den Herren-Regenjacken: Die Antora ist ein Herbst-Angebot, das wir uns genauer ansehen würden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.