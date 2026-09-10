AirPods Pro 3 im Angebot: Heute sind die Kopfhörer besonders günstig

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Wer schon länger mit den AirPods Pro 3 liebäugelt, sollte heute einen Blick auf Amazon werfen. Apples aktuelle Pro-Kopfhörer sind dort gerade deutlich günstiger zu bekommen: Statt der angegebenen 251,09 Euro UVP kosten sie nur 211,75 Euro. Das sind 16 Prozent Rabatt und eine Ersparnis von 39,34 Euro.

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Besonders interessant wird der Deal, weil die AirPods Pro 3 weit mehr können als Musik abzuspielen. Aktive Geräuschunterdrückung, 3D Audio, Herzfrequenzmessung beim Training und Funktionen rund um die Hörgesundheit machen aus den kleinen weißen Kopfhörern inzwischen beinahe ein Wearable fürs Ohr. Apple selbst verkauft die AirPods Pro 3 aktuell für 249 Euro.

Noise Cancelling macht im Alltag den Unterschied

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer © Apple

Wer einmal mit guter aktiver Geräuschunterdrückung im Zug, Flugzeug oder Großraumbüro gearbeitet hat, möchte häufig nicht mehr darauf verzichten.

Die AirPods Pro 3 analysieren störende Außengeräusche und reduzieren sie aktiv. Gerade monotones Zugrauschen, Motorengeräusche oder die allgemeine Geräuschkulisse im Office können dadurch deutlich in den Hintergrund treten.

Apple bezeichnet das ANC der AirPods Pro 3 als seine bislang leistungsfähigste Geräuschunterdrückung bei In-Ears und gibt eine bis zu doppelt so starke Geräuschreduzierung gegenüber den AirPods Pro 2 an.

Wer seine Umgebung dagegen bewusst wahrnehmen möchte, kann in den Transparenzmodus wechseln. Adaptives Audio verbindet beide Ansätze und passt die Geräuschsteuerung situationsabhängig an.

Plötzlich werden die AirPods auch zum Fitness-Gadget

Eine der spannendsten Neuerungen steckt praktisch unsichtbar im Ohr: Die AirPods Pro 3 können während des Trainings die Herzfrequenz messen.

In Verbindung mit dem iPhone lassen sich damit Workouts und entsprechende Fitnessdaten erfassen. Apple hat dafür einen eigenen Herzfrequenzsensor integriert.

Das macht die AirPods besonders interessant für alle, die ohnehin beim Joggen, im Fitnessstudio oder beim Spaziergang Musik hören. Statt ausschließlich Kopfhörer zu sein, übernehmen sie damit eine Funktion, die man sonst eher von einer Smartwatch oder einem Fitness-Tracker kennt.

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer © Apple

Auch beim Thema Hörgesundheit hat Apple nachgelegt

Ebenfalls ungewöhnlich für klassische Bluetooth-Kopfhörer sind die Funktionen rund um die Hörgesundheit.

Die AirPods Pro 3 unterstützen unter anderem einen Hörtest sowie Hörgeräte- und Gehörschutzfunktionen. Die Hörgerätefunktion ist für Menschen mit leicht bis mäßig eingeschränktem Hörvermögen vorgesehen; Verfügbarkeit und Voraussetzungen entsprechender Gesundheitsfunktionen können je nach Region variieren.

Damit werden die AirPods zunehmend zu einem Produkt, das weit über Podcasts, Musik und Telefonate hinausgeht.

Bis zu acht Stunden mit Noise Cancelling

Auch bei der Akkulaufzeit können die Pro-Kopfhörer mittlerweile einiges vorweisen. Apple nennt bis zu acht Stunden Wiedergabe mit einer Ladung bei aktivierter Geräuschunterdrückung.

Geladen werden die Kopfhörer über das mitgelieferte MagSafe Ladecase mit USB-C. Das Case unterstützt außerdem kompatible kabellose Ladegeräte. Wichtig: Apple legt den AirPods Pro 3 laut eigener Produktseite kein USB-C-Ladekabel und kein Netzteil bei.

39 Euro weniger machen den Amazon-Deal interessant

AirPods gehören zu den Apple-Produkten, bei denen sich ein Preisvergleich besonders lohnen kann. Die offizielle Apple-Preisangabe liegt derzeit bei 249 Euro.

Beim vorliegenden Amazon-Angebot werden dagegen aktuell 211,75 Euro statt 251,09 Euro UVP aufgerufen. Nach der dort angegebenen UVP sparen Sie somit 39,34 Euro beziehungsweise 16 Prozent.

Damit rutschen die AirPods Pro 3 deutlich näher an die 200-Euro-Marke – und genau das macht den aktuellen Deal für uns interessant.

Unser Fazit: Jetzt wird die Pro-Version deutlich attraktiver

Für einfache Kopfhörer sind über 200 Euro weiterhin eine Investition. Bei den AirPods Pro 3 bekommen Sie allerdings nicht nur klassische In-Ears: Starkes Noise Cancelling, adaptives Audio, personalisiertes 3D Audio, Herzfrequenzmessung beim Workout und die erweiterten Hörfunktionen ergeben ein ziemlich umfangreiches Gesamtpaket.

Besonders für iPhone-Nutzer, die ihre Kopfhörer täglich auf dem Arbeitsweg, beim Sport oder im Office verwenden, dürfte das interessant sein.

Und der Preis stimmt heute ebenfalls: 211,75 Euro statt 251,09 Euro UVP bedeuten knapp 40 Euro Ersparnis. Wer ohnehin auf die AirPods Pro 3 gewartet hat, bekommt damit gerade einen guten Anlass, den Preis genauer anzusehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.