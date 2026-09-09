Das iPhone 17 Pro gibt es im Amazon-Angebot!

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Ein aktuelles iPhone Pro für weniger als 1.000 Euro? Wer nicht darauf besteht, dass das Smartphone fabrikneu aus der versiegelten Originalverpackung kommt, kann bei Amazon derzeit sparen. Im Rahmen der Amazon Second Chance Deal Days rücken generalüberholte und bereits gebrauchte Produkte in den Fokus – und genau hier haben wir ein besonders interessantes Apple-Angebot entdeckt.

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Das Apple iPhone 17 Pro mit 256 GB Speicher in Cosmic Orange wird bei Amazon Renewed aktuell für 996,18 Euro statt 1.060 Euro angeboten. Das entspricht einer Ersparnis von 63,82 Euro beziehungsweise 6 Prozent.

Der entscheidende Punkt: Es handelt sich um ein refurbished beziehungsweise generalüberholtes Gerät. Wer damit kein Problem hat, bekommt die Möglichkeit, beim Kauf eines aktuellen Pro-iPhones etwas weniger zu bezahlen.

Cosmic Orange macht das iPhone 17 Pro zum Hingucker

Apple iPhone 17 Pro, 256GB, SIM Global, Cosmic Orange Unlocked (Refurbished) © Apple

Bei Smartphones greifen viele automatisch zu Schwarz, Weiß oder Silber. Cosmic Orange geht einen deutlich anderen Weg.

Die auffällige Farbe macht das iPhone 17 Pro zu einem echten Statement und passt besonders gut zu allen, die ihr Smartphone nicht sofort hinter einer möglichst unauffälligen Hülle verschwinden lassen möchten.

Mit 256 GB Speicher bietet die angebotene Variante zudem ordentlich Platz für Apps, Fotos, Videos und andere Dateien. Gerade wer viele Fotos und hochauflösende Videos aufnimmt, dürfte den zusätzlichen Speicher gegenüber kleineren Einstiegskonfigurationen schnell zu schätzen wissen.

Warum ein generalüberholtes iPhone interessant sein kann

"Refurbished" bedeutet nicht einfach nur "gebraucht". Entsprechende Geräte wurden bereits zuvor genutzt oder zurückgegeben und anschließend für den erneuten Verkauf geprüft beziehungsweise aufbereitet.

Der größte Vorteil liegt auf der Hand: Sie müssen nicht zwangsläufig den Preis eines vergleichbaren Neugeräts bezahlen. Gleichzeitig bekommt bereits produzierte Elektronik eine weitere Nutzungsphase, anstatt direkt ersetzt zu werden.

Gerade bei hochpreisigen Smartphones kann das interessant sein. Denn bei einem Gerät, das rund 1.000 Euro kostet, können auch kleinere prozentuale Rabatte schnell einen zweistelligen Betrag ausmachen.

Aber: Bei Renewed-Angeboten sollten Sie genauer hinschauen

Bei einem generalüberholten Smartphone würden wir allerdings nicht nur auf den Preis achten.

Prüfen Sie vor der Bestellung unbedingt den angegebenen Zustand des konkreten Geräts, den Verkäufer, den Lieferumfang sowie die geltenden Rückgabe- und Garantiebedingungen. Auch mögliche Gebrauchsspuren und Angaben zum Akku sind bei einem gebrauchten Smartphone relevante Punkte.

Das ist besonders wichtig, weil sich ein Renewed-Angebot nicht eins zu eins mit dem Kauf eines fabrikneuen iPhones vergleichen lässt.

Unter 1.000 Euro ist hier die magische Grenze

Das eigentlich Spannende am aktuellen Angebot ist für uns der Preis: Das iPhone 17 Pro mit 256 GB rutscht auf 996,18 Euro und damit knapp unter die psychologisch interessante 1.000-Euro-Grenze.

Als Vergleichspreis werden 1.060 Euro angegeben. Damit sparen Sie aktuell 63,82 Euro.

6 Prozent Rabatt klingen zunächst vielleicht weniger spektakulär als die 30-, 40- oder 50-Prozent-Deals, die man bei kleineren Produkten findet. Bei einem aktuellen Premium-Smartphone sieht die Rechnung allerdings etwas anders aus: Hier entspricht die Ersparnis immerhin mehr als 60 Euro.

Second Chance statt Neukauf

Genau dafür sind die Second Chance Deal Days interessant: Sie lenken den Blick auf Produkte, bei denen es nicht zwingend Neuware sein muss.

Bei einem Smartphone würden wir diese Entscheidung allerdings immer vom konkreten Zustand abhängig machen. Ist das Gerät entsprechend aufbereitet, stimmen Verkäufer und Konditionen und können Sie mit möglichen Gebrauchsspuren leben, kann ein generalüberholtes Modell eine interessante Alternative sein.

Wer dagegen unbedingt ein makelloses, fabrikneues Gerät mit klassischem Neugeräte-Erlebnis möchte, sollte die Preise nicht direkt miteinander vergleichen.

Unser Fazit: Spannend für Apple-Fans, die refurbished nicht abschreckt

Fast 1.000 Euro bleiben viel Geld für ein Smartphone. Das wollen wir auch bei einem Deal nicht kleinreden. Wer allerdings ohnehin mit dem iPhone 17 Pro liebäugelt, bekommt die 256-GB-Version in Cosmic Orange bei Amazon Renewed aktuell für 996,18 Euro statt 1.060 Euro.

Damit sparen Sie 63,82 Euro und bleiben knapp unter der 1.000-Euro-Marke.

Unser wichtigster Tipp bei diesem Second-Chance-Angebot: Nicht nur auf den Rabatt klicken. Kontrollieren Sie vor dem Kauf den konkreten Zustand, Verkäufer, Lieferumfang sowie Rückgabe- und Garantiebedingungen. Wenn dort alles für Sie passt, kann refurbished eine interessante Möglichkeit sein, beim iPhone-Kauf etwas zu sparen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.