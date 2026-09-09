Perfekt im Herbst: Dieser Whirlpool ist im Amazon-Angebot!

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Draußen wird es langsam kühler, die Abende länger – und plötzlich klingt die Vorstellung, nach einem anstrengenden Tag einfach ins warme Wasser zu steigen, ziemlich verlockend. Dafür braucht es weder ein Spa-Wochenende noch einen fest eingebauten Whirlpool im Garten. Aufblasbare Whirlpools bringen das Wellness-Gefühl mittlerweile direkt nach Hause.

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Ein Modell ist uns aktuell besonders aufgefallen: Der Arebos Hot Tub für bis zu vier Personen kombiniert 600 Liter Fassungsvermögen, 100 Massagedüsen, integrierte Heizung und LED-Beleuchtung. Bei Amazon ist der quadratische Whirlpool derzeit außerdem im Angebot: Statt 483,94 Euro kostet er aktuell 411,32 Euro. Sie sparen damit 72,62 Euro beziehungsweise 15 Prozent.

Ein eigenes kleines Spa direkt zu Hause

Ein Whirlpool ist sicherlich kein klassischer Alltagskauf. Aber genau das macht ihn so reizvoll. Statt für einen Wellnessabend jedes Mal ein Hotel oder Spa besuchen zu müssen, steht die Entspannung direkt vor der eigenen Tür.

Arebos Hot Tub, 154 x 154 cm, with LED Lighting, Inflatable, 600 L © Arebos

Der Arebos misst 154 x 154 Zentimeter und ist laut Hersteller für bis zu vier Personen ausgelegt. Mit 600 Litern Fassungsvermögen bleibt das Modell dabei vergleichsweise kompakt und kann je nach geeigneter Fläche beispielsweise im Garten oder auf der Terrasse aufgestellt werden.

Weil der Pool aufblasbar ist, ist keine dauerhaft eingebaute Konstruktion notwendig. Das macht ihn besonders für alle interessant, die sich Wellness zu Hause wünschen, aber keinen festen Whirlpool installieren möchten.

Wichtig ist allerdings: 600 Liter Wasser bringen zusammen mit Pool und Personen ordentlich Gewicht auf die Waage. Gerade bei einer Terrasse oder einem Balkon sollten Sie deshalb unbedingt vorher prüfen, ob der vorgesehene Untergrund ausreichend tragfähig, eben und für die Aufstellung geeignet ist.

100 Massagedüsen machen aus warmem Wasser einen Whirlpool

Nur warmes Wasser wäre natürlich noch kein richtiges Spa-Erlebnis. Der Arebos arbeitet deshalb mit 100 Massagedüsen, die für den typischen sprudelnden Bubble-Effekt sorgen.

Und genau das dürfte für viele der eigentliche Grund sein, sich einen solchen Pool nach Hause zu holen. Nach einem langen Arbeitstag hineinzusteigen, die Massagefunktion einzuschalten und für eine Weile einfach nichts zu tun, klingt besonders an kühleren Abenden ziemlich gut.

Dabei sollte man die Luftdüsen allerdings nicht mit den kräftigen Hydromassage-Jets eines fest installierten Premium-Whirlpools verwechseln. Bei einem aufblasbaren Bubble-Spa steht eher das angenehme Sprudeln und Entspannungsgefühl im Vordergrund.

Arebos Hot Tub, 154 x 154 cm, with LED Lighting, Inflatable, 600 L © Arebos

LED-Beleuchtung macht den Abend noch gemütlicher

Was uns bei diesem Modell besonders gefällt, ist die LED-Beleuchtung. Tagsüber ist sie vielleicht nur ein nettes Extra – sobald es dunkel wird, verändert Licht aber sofort die Atmosphäre.

Stellen Sie sich einen kühlen Herbstabend vor: draußen dunkel, warmes Wasser, sprudelnde Luft und dazu die Beleuchtung des Pools. Genau dann fühlt sich der eigene Garten plötzlich ein bisschen mehr nach Wellnesshotel an.

Gerade wenn Sie den Whirlpool nicht nur allein, sondern auch zu zweit oder mit Freunden nutzen möchten, ist das ein schönes Detail.

Heizung inklusive: Gerade für kühlere Tage entscheidend

Ein aufblasbarer Pool wäre im September oder Herbst ohne Heizung nur bedingt spannend. Beim Arebos ist deshalb eine Heizfunktion integriert.

Damit lässt sich das Wasser erwärmen, anstatt darauf angewiesen zu sein, dass die Sonne den Pool auf Temperatur bringt. Wie schnell das Wasser tatsächlich warm wird und wie viel Energie dafür benötigt wird, hängt unter anderem von Ausgangstemperatur, Umgebungstemperatur und Nutzung ab.

Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Abdeckung. Die ist nicht nur praktisch, wenn der Whirlpool gerade nicht benutzt wird, sondern kann auch dabei helfen, Verschmutzungen fernzuhalten und Wärmeverluste zu reduzieren.

Wellness zu Hause hat allerdings auch eine praktische Seite

So verlockend ein eigener Whirlpool klingt: Ganz ohne Arbeit funktioniert auch ein aufblasbares Modell nicht.

600 Liter Wasser müssen gepflegt und hygienisch sauber gehalten werden. Wasserqualität, Filter und die vom Hersteller vorgesehenen Pflegehinweise sollten deshalb ernst genommen werden. Auch die laufenden Kosten für Wasser, Heizung und Pflegeprodukte gehören zur Kaufentscheidung dazu.

Das ist uns wichtig zu erwähnen, denn ein aufblasbarer Whirlpool ist eben mehr als eine besonders große Badewanne.

Dafür bekommen Sie allerdings auch etwas, das sich nicht nach jeder Benutzung wieder erledigt hat: Steht der Pool erst einmal, kann aus einem gewöhnlichen Feierabend ziemlich schnell ein kleiner Wellnessabend werden.

Aktuell sparen Sie mehr als 72 Euro

Interessant wird der Arebos Hot Tub gerade durch das aktuelle Amazon-Angebot. Statt 483,94 Euro kostet das Modell derzeit 411,32 Euro.

Das entspricht einer Ersparnis von 15 Prozent beziehungsweise 72,62 Euro.

Über 400 Euro bleiben natürlich eine Investition. Verglichen mit einem fest installierten Whirlpool bewegt sich ein aufblasbares Modell allerdings in einer ganz anderen Preisklasse – und Sie bleiben bei der Nutzung und Aufstellung deutlich flexibler.

Unser Fazit: Urlaubsmoment statt gewöhnlicher Feierabend

Braucht man einen Whirlpool zu Hause? Vermutlich nicht. Möchte man einen, sobald man sich einen kühlen Abend im warmen, sprudelnden Wasser vorstellt? Schon eher.

Uns gefällt am Arebos vor allem die Kombination aus Platz für bis zu vier Personen, 100 Massagedüsen, Heizfunktion, LED-Beleuchtung und Abdeckung. Durch das aufblasbare Konzept müssen Sie sich außerdem nicht sofort einen festen Whirlpool in den Garten bauen.

Für aktuell 411,32 Euro statt 483,94 Euro bekommen Sie damit ein ziemlich umfangreiches Wellness-Paket für zu Hause – und sparen beim aktuellen Angebot mehr als 72 Euro.

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