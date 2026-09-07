Nur 39 Euro: Dieser Philips-Bestseller rasiert Gesicht und Körper

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Morgens den Bart in Form bringen, vor dem Wochenende noch schnell den Körper trimmen und im Bad trotzdem nicht drei verschiedene Geräte herumliegen haben: Genau dafür ist der Philips OneBlade 360 Face & Body gedacht. Bei Amazon wird das vielseitige Modell gerade besonders interessant, denn statt 60,49 Euro UVP zahlen Sie aktuell nur 39,58 Euro. Das sind 20,91 Euro weniger – und satte 35 Prozent Rabatt.

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Manchmal sind es nicht die spektakulärsten Technik-Gadgets, die im Alltag am meisten bringen. Ein Rasierer, den Sie morgens aus der Schublade holen und sowohl für Gesicht als auch Körper verwenden können, gehört für uns definitiv in diese Kategorie.

Der Philips OneBlade 360 Face & Body QP2824/31 kombiniert gleich drei Funktionen: Rasieren, Trimmen und Bodygrooming. Statt also verschiedene Geräte für Bart, Konturen und Körperbehaarung zu benötigen, soll hier ein OneBlade für alles reichen.

Und gerade gibt es das Set bei Amazon für unter 40 Euro.

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body - elektrischer Rasierer, Trimmer & Bodygroomer, 3x 360 Klingen © PHILIPS

39,58 Euro statt 60,49 Euro

Der Preis ist aktuell der eigentliche Hingucker. Für den Philips OneBlade 360 Face & Body zahlen Sie bei Amazon derzeit 39,58 Euro statt 60,49 Euro UVP.

Sie sparen damit 20,91 Euro beziehungsweise 35 Prozent.

Interessant ist dabei auch der Umfang des Sets. Im Paket stecken drei 360-Klingen, drei Trimmaufsätze mit 1, 3 und 5 Millimetern sowie zwei Körperaufsätze. Sie kaufen also nicht nur das Gerät selbst, sondern bekommen direkt verschiedene Möglichkeiten zum Trimmen und Rasieren dazu.

Drei Bartlängen – ohne komplizierte Einstellungen

Nicht jeder möchte morgens fünf Minuten damit verbringen, am Rasierer die perfekte Einstellung zu suchen.

Mit den drei mitgelieferten Trimmaufsätzen wählen Sie zwischen 1, 3 und 5 Millimetern. Damit können Sie beispielsweise sehr kurze Stoppeln tragen oder den Bart etwas länger und definierter lassen.

Für Konturen und eine glattere Rasur kommt die OneBlade-Klinge zum Einsatz. Die 360-Klinge ist so konstruiert, dass sie sich in verschiedene Richtungen bewegen kann und dadurch den Gesichtskonturen besser folgen soll.

Gerade an Kinn, Kiefer oder Hals kann das die Handhabung angenehmer machen.

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body - elektrischer Rasierer, Trimmer & Bodygroomer, 3x 360 Klingen © PHILIPS

Und nach dem Gesicht geht es einfach weiter

Der Zusatz "Face & Body" ist hier tatsächlich entscheidend.

Mit den entsprechenden Körperaufsätzen lässt sich der OneBlade auch für die Körperpflege verwenden. Das macht das Gerät besonders für diejenigen interessant, die keine Lust darauf haben, für Gesicht, Brust und andere Körperbereiche unterschiedliche elektrische Rasierer im Badezimmer zu sammeln.

Natürlich sollten Sie die jeweiligen Aufsätze so verwenden, wie Philips es für die entsprechenden Körperbereiche vorsieht.

Nass oder trocken? Sie entscheiden

Auch bei der Rasur selbst bleiben Sie flexibel. Der OneBlade ist für Nass- und Trockenrasur ausgelegt.

Sie können ihn also beispielsweise morgens schnell trocken verwenden oder die Rasur in Ihre Dusche beziehungsweise Ihre gewohnte Pflegeroutine integrieren.

Genau diese Flexibilität gefällt uns an solchen Geräten: Sie müssen Ihre Routine nicht an den Rasierer anpassen – der Rasierer passt sich eher Ihrer Routine an.

Ein Amazon-Bestseller für unter 40 Euro

Dass das Modell gerade viel Aufmerksamkeit bekommt, überrascht deshalb wenig. Bei Amazon steht der Philips OneBlade derzeit auf Platz 1 der Bestseller in der Kategorie Gesichtshaartrimmer.

Unser Fazit: Ein Gerät statt einer vollen Badezimmerschublade

Für uns ist der aktuelle Deal vor allem deshalb interessant, weil Sie hier nicht nur einen klassischen Elektrorasierer bekommen.

Rasieren, Bart trimmen, Konturen bearbeiten und Körperpflege – der Philips OneBlade 360 Face & Body deckt mehrere Aufgaben mit einem Gerät ab. Dazu kommen drei 360-Klingen sowie insgesamt fünf Aufsätze für Gesicht und Körper.

Und der Preis passt gerade ebenfalls: 39,58 Euro statt 60,49 Euro UVP bedeuten eine Ersparnis von 20,91 Euro.

Wer ohnehin über einen neuen Rasierer oder Bodygroomer nachdenkt, könnte sich mit diesem Amazon-Deal also gleich mehrere Geräte sparen – und aktuell zusätzlich 35 Prozent beim Kauf.

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