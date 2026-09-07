Erster Schultag: Dieses Apple iPad gibt es bei Amazon 40 Euro günstiger

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Der erste Schultag steht vor der Tür – und neben Heften, Stiften und neuer Schultasche gehört für viele Familien inzwischen auch die passende Technik zur Ausstattung. Wer dafür ohnehin mit einem Apple iPad liebäugelt, sollte den aktuellen Amazon-Preis im Blick behalten: Das iPad mit A16 Chip, 11-Zoll-Display und 128 GB Speicher kostet derzeit 462,85 Euro statt 503,20 Euro UVP. Sie sparen damit 40,35 Euro.

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Der Schulstart ist teuer genug. Neue Kleidung, Schulmaterialien, Bücher und vielleicht noch ein neuer Laptop oder ein Tablet – da kommt schnell einiges zusammen. Umso interessanter sind Angebote bei Geräten, die anschließend nicht nur einige Wochen, sondern im besten Fall mehrere Schuljahre genutzt werden.

Genau deshalb ist uns aktuell dieses Apple iPad mit A16 Chip bei Amazon aufgefallen. Für 462,85 Euro bekommen Sie die silberne Variante mit 128 GB Speicher und Wi-Fi 6. Gegenüber der angegebenen UVP von 503,20 Euro entspricht das einem Rabatt von acht Prozent.

Apple iPad mit A16 Chip: 11" Liquid Retina Display © Apple

Ein iPad, das gut in den Schulalltag passt

Für den Schulstart muss es nicht unbedingt ein ausgewachsenes Notebook sein. Gerade wenn es hauptsächlich um digitale Schulbücher, Recherche, Lernplattformen, Präsentationen, Videos oder das Bearbeiten von Dokumenten geht, kann ein Tablet die praktischere Alternative sein.

Das iPad besitzt ein 11 Zoll großes Liquid Retina Display. Damit bleibt es kompakt genug für den Rucksack, bietet aber gleichzeitig ausreichend Bildschirmfläche, um beispielsweise Texte zu lesen, Präsentationen anzusehen oder zwei Inhalte komfortabel zu bearbeiten.

Im Inneren arbeitet Apples A16 Chip. Dazu kommen 128 GB Speicher – für Apps, Dokumente, Fotos und Unterrichtsmaterialien dürfte damit deutlich mehr Spielraum vorhanden sein als bei kleineren Einstiegsvarianten.

Apple iPad mit A16 Chip: 11" Liquid Retina Display © Apple

Besonders praktisch: morgens einpacken und nicht ständig an die Steckdose denken

Im Schulalltag ist eine Eigenschaft mindestens genauso wichtig wie Prozessor und Display: die Akkulaufzeit.

Apple bewirbt das Modell mit einer Batterielaufzeit für den ganzen Tag. Wie lange der Akku tatsächlich durchhält, hängt natürlich davon ab, was Sie beziehungsweise Ihr Kind mit dem iPad machen. Videos, Spiele und andere anspruchsvolle Anwendungen belasten den Akku stärker als beispielsweise das Lesen von Dokumenten.

Für einen langen Schul- oder Unitag ist ein Gerät, das nicht nach jeder Unterrichtsstunde nach einer Steckdose verlangt, aber definitiv angenehmer.

12-MP-Kameras für Videocalls und Schulprojekte

Auch die Kameras können im Schulalltag nützlicher sein, als man zunächst denkt. Das iPad verfügt laut Produktbeschreibung über eine 12-MP-Frontkamera und eine 12-MP-Rückkamera.

Damit lassen sich beispielsweise Dokumente fotografieren, Ergebnisse eines Projekts festhalten oder Videocalls führen. Gerade wenn digitale und klassische Unterrichtsformen miteinander kombiniert werden, ist es praktisch, dafür nicht noch ein zweites Gerät zu benötigen.

Mit Touch ID lässt sich das iPad zudem per Fingerabdruck entsperren.

40 Euro weniger machen den Schulstart etwas angenehmer

Apple-Produkte gehören normalerweise nicht zu den Anschaffungen, die man spontan zwischen Heften und Buntstiften in den Einkaufswagen legt. Deshalb lohnt sich gerade vor dem Schulstart der Preisvergleich.

Bei Amazon kostet das Apple iPad mit A16 Chip, 128 GB und Wi-Fi 6 aktuell 462,85 Euro statt 503,20 Euro UVP. Das sind 40,35 Euro weniger.

Das klingt bei einem Gerät für mehr als 400 Euro zunächst vielleicht nicht nach einem gigantischen Rabatt. Aber gerade beim Schulstart gilt: 40 Euro, die beim Tablet übrig bleiben, können direkt in Hülle, Tastatur, Schulmaterial oder anderes Zubehör fließen.

Unser Fazit: Ein sinnvoller Deal zur richtigen Zeit

Was uns an diesem Angebot gefällt, ist vor allem der Zeitpunkt. Kurz vor beziehungsweise zum ersten Schultag suchen viele Familien nach einem Tablet, das nicht nach wenigen Monaten wieder ersetzt werden soll.

Mit 11-Zoll-Display, A16 Chip, 128 GB Speicher, Wi-Fi 6, Touch ID und zwei 12-MP-Kameras bringt dieses Modell eine Ausstattung mit, die weit über einfache Schulaufgaben hinausgeht. Es kann später genauso für Studium, Streaming, kreative Projekte oder den privaten Alltag genutzt werden.

Für 462,85 Euro statt 503,20 Euro ist das silberne iPad deshalb ein Deal, den wir zum Schulstart zumindest auf die Vergleichsliste setzen würden. Denn wenn die Technik ohnehin angeschafft werden soll, nehmen wir die 40,35 Euro Ersparnis gerne mit.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.