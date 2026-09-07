Nur 73 Euro: Dieser Akku-Staubsauger ist Amazon-Bestseller

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Krümel nach dem Frühstück, Haare auf dem Sofa und Staub, der gefühlt über Nacht wieder auftaucht: Ein Staubsauger gehört zu den Haushaltsgeräten, die ständig im Einsatz sind. Umso besser, wenn man für ein praktisches Modell nicht gleich mehrere Hundert Euro ausgeben muss. Bei Amazon ist der VACTechPro F02 Lite aktuell im befristeten Angebot für nur 72,98 Euro statt 121 Euro erhältlich. Sie sparen damit 48,02 Euro beziehungsweise satte 40 Prozent.

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Es gibt Haushaltsgeräte, bei denen wir vor allem eines wollen: Sie sollen schnell zur Hand sein und möglichst wenig Arbeit machen. Genau deshalb sind kabellose Staubsauger mittlerweile so beliebt.

Kein Kabel ausrollen, keine Steckdose wechseln und kein schweres Gerät hinter sich herziehen – Sie nehmen den Sauger aus der Ecke und können direkt loslegen.

Der VACTechPro F02 Lite fällt dabei gerade vor allem wegen seines Preises auf. Amazon bietet den Akkustaubsauger aktuell für 72,98 Euro statt 121 Euro UVP an. Ein Preisunterschied von 48,02 Euro.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger Kabellos 550W/50KPa © VACTechPro

50 kPa für Krümel, Staub und Tierhaare

Im Inneren arbeitet ein 550-Watt-Motor, die Saugleistung wird mit bis zu 50 kPa angegeben. Damit ist der kabellose Staubsauger für unterschiedliche typische Verschmutzungen im Haushalt konzipiert.

Ob Staub auf Hartböden, Krümel nach dem Essen, Teppiche oder herumliegende Tierhaare: Gerade für die schnelle Runde zwischendurch ist ein Akkusauger angenehm, weil Sie nicht erst das große Putzprogramm starten müssen.

Und genau das ist für uns der eigentliche Luxus: Wenn etwas auf dem Boden liegt, saugen Sie es einfach weg.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger Kabellos 550W/50KPa © VACTechPro

Dieses Detail würden wir im Alltag besonders schätzen

Was bei einem Staubsauger zunächst nebensächlich klingt, kann im täglichen Gebrauch einen großen Unterschied machen: Der F02 Lite ist selbststehend.

Sie müssen ihn also nicht jedes Mal an eine Wand lehnen oder auf den Boden legen, wenn Sie beim Saugen kurz unterbrochen werden.

Es klingelt an der Tür? Sie müssen schnell einen Stuhl zur Seite stellen? Oder das Spielzeug liegt genau dort, wo Sie saugen möchten? Dann stellen Sie den Sauger einfach ab.

So ein Detail macht ein Gerät zwar nicht spektakulärer – aber möglicherweise deutlich angenehmer im Alltag.

Achtstufiges Filtersystem für den täglichen Hausputz

Zur Ausstattung gehört außerdem ein achtstufiges Filtersystem. Beim Saugen soll schließlich nicht nur sichtbarer Schmutz vom Boden verschwinden, sondern eingesaugte Partikel sollen möglichst im System bleiben.

Besonders in Haushalten mit Haustieren dürfte außerdem interessant sein, dass der Akkusauger ausdrücklich auch für Tierhaare vorgesehen ist.

Wer Hund oder Katze zu Hause hat, kennt schließlich das Phänomen: Man hat gerade gesaugt und entdeckt fünf Minuten später schon wieder die nächsten Haare.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger Kabellos 550W/50KPa © VACTechPro

Vor allem der Preis macht den Deal interessant

Natürlich gibt es Akkustaubsauger für 300, 500 oder noch mehr Euro. Genau deshalb finden wir dieses Angebot spannend.

Der VACTechPro F02 Lite möchte kein Luxusgerät zum Luxuspreis sein. Stattdessen bekommen Sie einen kabellosen Sauger mit 550 Watt, bis zu 50 kPa Saugleistung, achtstufiger Filterung und selbststehender Konstruktion für aktuell 72,98 Euro.

Amazon führt das Modell derzeit außerdem als "Amazons Tipp". Mehr als 3.000 Exemplare wurden zuletzt innerhalb eines Monats gekauft.

Unser Fazit: Für 73 Euro würden wir zweimal hinschauen

Ein Akkustaubsauger muss nicht zwangsläufig mehrere Hundert Euro kosten. Gerade wenn Sie ein unkompliziertes Modell für den täglichen Einsatz suchen, macht der aktuelle Preis den VACTechPro F02 Lite interessant.

Statt 121 Euro UVP zahlen Sie derzeit 72,98 Euro – damit bleiben 48,02 Euro mehr im Geldbörsel.

Einen Punkt würden wir beim Titel allerdings beachten: Amazon kennzeichnet das Angebot als befristet, nicht ausdrücklich als "nur heute". Deshalb würden wir nicht behaupten, dass der Preis ausschließlich heute gilt. Der Deal ist mit 40 Prozent Rabatt auch ohne künstlichen Zeitdruck stark genug.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.