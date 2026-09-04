Powerbank-Bestseller: Jetzt für nur 27 Euro

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Der Akku wird rot, die nächste Steckdose ist weit entfernt und ausgerechnet jetzt brauchen Sie Ihr Smartphone für Navigation, Tickets oder Nachrichten. Genau für solche Momente gehört eine Powerbank für uns inzwischen zur Reise-Grundausstattung. Bei Amazon ist aktuell ein besonders gefragtes Modell von INIU reduziert: Die kompakte Powerbank bietet 20.000 mAh, bis zu 45 Watt Ladeleistung und sogar ein integriertes USB-C-Kabel. Im befristeten Angebot zahlen Sie nur 27,43 Euro statt 33,25 Euro UVP.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es gibt Dinge, an die man beim Packen erst denkt, wenn man sie vergessen hat. Ladekabel und Powerbank gehören ziemlich weit oben auf diese Liste.

Gerade auf Reisen ist ein leerer Smartphone-Akku inzwischen mehr als nur nervig. Bordkarten, Hotelbuchungen, Navigation, Übersetzer und Kamera stecken schließlich alle im selben Gerät.

Deshalb ist uns dieses aktuelle Amazon-Angebot aufgefallen: Die INIU Power Bank mit 20.000 mAh kostet derzeit nur 27,43 Euro.

INIU 45W Power Bank, Klein 20000mAh Handyakkus mit Integriertem USB-C Kabel © INIU

20.000 mAh für 27,43 Euro

Regulär gibt Amazon für das Modell eine UVP von 33,25 Euro an. Im aktuellen befristeten Angebot sinkt der Preis um 18 Prozent auf 27,43 Euro. Sie sparen damit 5,82 Euro.

Für uns wird das Angebot aber vor allem durch die Ausstattung interessant. Die Powerbank kombiniert eine Kapazität von 20.000 mAh mit einer Ladeleistung von bis zu 45 Watt.

Damit ist sie nicht nur als kleine Notreserve für die letzten paar Prozent gedacht, sondern bringt ordentlich Energiereserven für unterwegs mit.

Das Ladekabel ist einfach schon dabei

Ein kleines Detail gefällt uns besonders: Das USB-C-Kabel ist direkt in die Powerbank integriert.

Wer unterwegs schon einmal eine vollgeladene Powerbank dabeihatte, aber das passende Kabel zu Hause liegen ließ, weiß, wie praktisch das sein kann.

INIU 45W Power Bank, Klein 20000mAh Handyakkus mit Integriertem USB-C Kabel © INIU

Sie müssen dadurch ein Kabel weniger einpacken und haben die wichtigsten Komponenten direkt zusammen. Gerade für Flugreisen, Zugfahrten, Tagesausflüge oder längere Uni- und Arbeitstage macht das die Powerbank für uns deutlich unkomplizierter.

Laut Produktbeschreibung ist das Modell zudem für die Mitnahme im Flugzeug geeignet. Da Airlines und Länder eigene Vorgaben haben können, sollten Sie die jeweils geltenden Bestimmungen vor Ihrer Reise trotzdem noch einmal prüfen; Powerbanks gehören im Flugverkehr grundsätzlich ins Handgepäck und nicht ins aufgegebene Gepäck.

Vom iPhone bis zum iPad

Die Powerbank wird für zahlreiche Geräte mit USB-C-Lademöglichkeit angeboten. Genannt werden unter anderem verschiedene iPhone-, Samsung-, Xiaomi- und iPad-Modelle.

Die maximale Ladegeschwindigkeit hängt dabei natürlich immer vom jeweiligen Endgerät und der verwendeten Verbindung ab. Die 45 Watt sind die maximale Ausgangsleistung der Powerbank und bedeuten nicht automatisch, dass jedes angeschlossene Gerät auch mit 45 Watt lädt.

Trotzdem macht gerade diese Kombination aus 20.000 mAh, 45 Watt und integriertem Kabel das Modell für uns zu einem interessanten Reisebegleiter.

INIU 45W Power Bank, Klein 20000mAh Handyakkus mit Integriertem USB-C Kabel © INIU

Mehr als 5.000 Käufe in einem Monat

Offenbar sehen das derzeit einige Amazon-Kunden ähnlich. Laut Produktseite wurde die INIU Powerbank mehr als 5.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Hinzu kommt eine Bewertung von aktuell 4,6 von fünf Sternen bei 5.396 Rezensionen. Amazon kennzeichnet das Modell zum Zeitpunkt unserer Recherche außerdem als "Amazons Tipp".

Das sind natürlich Momentaufnahmen der Produktseite, zeigen aber, dass es sich nicht gerade um einen unbekannten Reise-Gadget-Fund handelt.

Unser Fazit: Eines dieser Reise-Essentials, das man irgendwann zu schätzen weiß

Eine Powerbank ist wahrscheinlich nicht das aufregendste Produkt, das Sie für knapp 30 Euro kaufen können. In dem Moment, in dem Ihr Smartphone bei 3 Prozent steht und weit und breit keine Steckdose zu sehen ist, kann sie allerdings plötzlich das wichtigste sein.

Für 27,43 Euro statt 33,25 Euro UVP bekommen Sie hier 20.000 mAh Kapazität, bis zu 45 Watt Ladeleistung und ein integriertes USB-C-Kabel in einem Gerät. Gerade wenn Sie demnächst verreisen, viel unterwegs sind oder einfach keine Lust mehr auf die tägliche Suche nach einer Steckdose haben, finden wir das aktuelle 18-Prozent-Angebot ziemlich interessant.

Und vielleicht ist das Beste daran tatsächlich das fest integrierte Kabel: Powerbank eingepackt – und ein Teil weniger, an das Sie beim nächsten Urlaub denken müssen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.