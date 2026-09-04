Neuwertig: Das iPhone 17 Pro gibt es bei Amazon jetzt günstiger

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Muss ein iPhone wirklich immer nagelneu sein? Gerade bei Smartphones kann es sich lohnen, einem bereits gebrauchten Gerät eine zweite Chance zu geben. Passend zu den Amazon Second Chance Deal Days ist aktuell sogar das iPhone 17 Pro mit 256 GB Speicher als generalüberholtes Modell erhältlich. In Silber kostet es derzeit 1.044,42 Euro statt 1.103,08 Euro – Sie sparen knapp 59 Euro.

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Das neueste Smartphone auspacken, Schutzfolie abziehen und dieses typische Neugeräte-Gefühl genießen – schön ist das natürlich. Aber seien wir ehrlich: Dafür zahlen Sie eben auch.

Wer beim Smartphone-Kauf nicht unbedingt darauf besteht, der allererste Besitzer zu sein, kann sich deshalb bewusst auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. Und gerade bei einem hochpreisigen Modell wie dem iPhone 17 Pro wird diese Alternative interessant.

Denn gebraucht muss längst nicht bedeuten, dass Sie irgendein Smartphone mit Kratzern und unbekannter Vorgeschichte von einer Privatperson übernehmen. Refurbished beziehungsweise generalüberholt ist ebenfalls Gebrauchtware, wurde vor dem erneuten Verkauf aber professionell aufbereitet.

Ein iPhone 17 Pro bekommt seine zweite Chance

Genau darum geht es beim aktuellen Angebot. Das iPhone 17 Pro mit 256 GB in Silber wird über Amazon Renewed als generalüberholtes Gerät verkauft.

Statt 1.103,08 Euro werden momentan 1.044,42 Euro fällig. Damit sparen Sie fünf Prozent beziehungsweise 58,66 Euro.

Das ist natürlich kein Preissturz um mehrere hundert Euro. Aber wenn Sie ohnehin genau dieses Modell möchten, sind knapp 59 Euro Ersparnis eben knapp 59 Euro, die in Ihrer Tasche bleiben.

Und irgendwie gefällt uns der Gedanke hinter dem Angebot fast noch besser als der Rabatt: Warum ein funktionierendes Premium-Smartphone aussortieren, wenn es professionell aufbereitet noch einen zweiten Besitzer finden kann?

Apple iPhone 17 Pro, 256GB, SIM Global, Silber- Unlocked (Generalüberholt) © Apple

Gebraucht ist nicht gleich gebraucht

Hier lohnt es sich, genauer hinzusehen. Das iPhone wird nicht einfach als gewöhnliches Secondhand-Gerät verkauft, sondern als "Renewed" beziehungsweise generalüberholt.

Der Unterschied ist relevant: Bei Refurbished-Geräten handelt es sich zwar um bereits gebrauchte Technik, die Geräte werden jedoch vor dem Weiterverkauf professionell überprüft und aufbereitet. Je nach Anbieter können dabei auch Verschleißteile ausgetauscht werden. Bei klassischer Gebrauchtware von privat gibt es diesen Aufbereitungsprozess normalerweise nicht.

Wenn beim konkreten Amazon-Angebot der Zustand "Hervorragend" beziehungsweise eine vergleichbare Zustandsstufe angegeben wird, würden wir trotzdem vor der Bestellung noch einmal genau die aktuelle Zustandsbeschreibung lesen. Solche Zustandsklassen sind nämlich nicht allgemein einheitlich definiert.

Warum wir gebrauchte Smartphones mittlerweile ziemlich spannend finden

Ein iPhone muss nicht nach einem Besitzer automatisch zum alten Eisen gehören. Genau das macht Refurbished-Angebote für uns interessant.

Sie können ein hochwertiges Gerät günstiger bekommen und verlängern gleichzeitig dessen Nutzungsdauer. Auch aus Umweltperspektive spricht einiges dafür: Die Wiederverwendung und Aufbereitung vorhandener Elektronik kann Ressourcen sparen und Elektroschrott vermeiden.

Dass immer mehr Menschen offen für gebrauchte Smartphones sind, ist deshalb wenig überraschend. In einer Bitkom-Befragung gaben 18 Prozent der Befragten in Deutschland an, bereits ein professionell aufbereitetes Smartphone gekauft zu haben. Als wichtige Gründe wurden unter anderem Kosten und Nachhaltigkeit genannt.

256 GB machen das Angebot alltagstauglich

Bei diesem Second-Chance-Modell bekommen Sie 256 GB Speicher. Das finden wir für den Alltag ziemlich angenehm: Fotos, Videos, Apps und Downloads müssen damit nicht ständig gegeneinander um die letzten freien Gigabyte kämpfen.

Das angebotene Gerät kommt in Silber, wird als unlocked angegeben und ist damit laut Angebot nicht an einen bestimmten Mobilfunkanbieter gebunden. Außerdem nennt Amazon "SIM Global".

Bei einem gebrauchten iPhone würden wir diese Dinge immer kontrollieren

Gerade bei einem Smartphone für mehr als 1.000 Euro sollten Sie nicht allein auf den Rabatt schauen. Prüfen Sie vor dem Kauf den genauen Zustand des konkreten Geräts, Verkäufer, Lieferumfang sowie Garantie- und Gewährleistungsbedingungen. Auch der Akku ist bei gebrauchten Smartphones ein wichtiger Punkt.

Das österreichische Portal onlinesicherheit.gv.at empfiehlt bei Refurbished-Produkten ebenfalls, auf Zustandsbeschreibung, Garantiebedingungen und Erfahrungen mit dem jeweiligen Anbieter zu achten und das Gerät innerhalb der Rückgabefrist gründlich zu testen.

Unser Fazit: Warum immer neu?

Genau dafür mögen wir die Idee der Amazon Second Chance Deal Days: Nicht jedes Smartphone braucht direkt nach seinem ersten Besitzer einen Platz in der Schublade.

Das generalüberholte iPhone 17 Pro mit 256 GB kostet aktuell 1.044,42 Euro statt 1.103,08 Euro. Sie sparen damit 58,66 Euro und entscheiden sich gleichzeitig bewusst für ein Gerät, das bereits im Umlauf war und nun eine zweite Chance bekommt.

Wer unbedingt ein makelloses, fabrikneues iPhone auspacken möchte, wird mit einem Renewed-Angebot vermutlich nicht glücklich. Wenn Sie dagegen sagen: "Gebraucht ist für mich völlig in Ordnung, solange das Smartphone professionell aufbereitet wurde", dann wird dieses Angebot deutlich spannender.

Und vielleicht ist genau das die attraktivste Art, ein teures Smartphone zu kaufen: nicht zwingend neu, sondern einfach gut aufbereitet und bereit für die nächste Runde.

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