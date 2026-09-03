Dieses Apple iPad kommt rechtzeitig vor Schulstart an!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Der Schulstart rückt näher – und damit für viele Familien auch die Frage nach der passenden technischen Ausstattung. Wer noch ein Tablet für Schule, Studium oder den Alltag sucht, findet bei Amazon aktuell ein interessantes Apple-Angebot: Das iPad mit A16 Chip, 11-Zoll-Display und 128 GB Speicher kostet derzeit 462,85 Euro. Besonders praktisch für Kurzentschlossene: Das iPad soll laut aktueller Amazon-Anzeige noch rechtzeitig vor dem Schulstart ankommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Hefte, Stifte, Bücher – und mittlerweile gehört bei vielen Schülerinnen, Schülern und Studierenden auch ein Tablet zur Grundausstattung. Ob für digitale Unterlagen, Videocalls, Präsentationen, Recherche oder Notizen: Ein iPad kann im neuen Schuljahr schnell zum täglichen Begleiter werden.

Wer ohnehin mit einem Apple-Modell liebäugelt, sollte deshalb einen Blick auf das aktuelle Angebot bei Amazon werfen. Dort ist das Apple iPad mit A16 Chip und 128 GB Speicher in Silber momentan reduziert.

Apple iPad mit A16 Chip: 11" Liquid Retina Display © Apple

Apple iPad mit A16 Chip: Aktuell 40 Euro günstiger

Statt der angegebenen UVP von 503,20 Euro verlangt Amazon aktuell 462,85 Euro. Das entspricht einem Rabatt von acht Prozent und einer Ersparnis von 40,35 Euro.

Noch interessanter wird der Deal mit Blick auf den bevorstehenden Schulstart: Laut der aktuell angezeigten Lieferprognose von Amazon soll das iPad rechtzeitig vor Schulbeginn eintreffen. Wer die Anschaffung ohnehin auf der Back-to-School-Liste stehen hat, muss damit nicht unbedingt bis zu den großen Shopping-Aktionen im Herbst warten. Die konkrete Lieferzeit sollten Sie vor der Bestellung allerdings noch einmal für Ihre Adresse prüfen.

11 Zoll und 128 GB: Viel Platz für Schule und Freizeit

Im Mittelpunkt steht das 11 Zoll große Liquid Retina Display. Darauf lassen sich nicht nur Arbeitsblätter, PDFs und Präsentationen angenehm darstellen. Nach Schulschluss eignet sich das Tablet genauso für Serien, Videos, Spiele oder das Surfen im Netz.

Mit 128 GB Speicher bietet die hier angebotene Variante außerdem ordentlich Platz für Apps, Dokumente, Fotos und andere Dateien. Für die Verbindung mit dem Internet unterstützt das iPad WLAN 6.

Angetrieben wird das Modell vom A16 Chip. Damit ist das iPad nicht nur für klassische Schulaufgaben gedacht, sondern kann auch bei anspruchsvolleren Apps, Multitasking und kreativen Anwendungen eingesetzt werden.

Apple iPad mit A16 Chip: 11" Liquid Retina Display

Auch für Videocalls und Präsentationen gerüstet

Apple verbaut sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite eine 12-Megapixel-Kamera. Die Frontkamera ist beispielsweise für Videocalls praktisch, während sich die rückseitige Kamera zum Fotografieren oder Digitalisieren von Unterlagen nutzen lässt.

Entsperrt wird das Gerät über Touch ID. Apple bewirbt das iPad außerdem mit einer Batterie für den ganzen Tag – ein wichtiger Punkt, wenn das Tablet morgens mit in die Schule oder Universität genommen wird und nicht ständig eine Steckdose verfügbar ist.

Tausende greifen aktuell zum Apple-Tablet

Dass das Modell gerade gefragt ist, zeigen auch die Zahlen auf der Amazon-Produktseite. Mehr als 5.000 Exemplare wurden laut Amazon im vergangenen Monat gekauft. Zudem kommt das iPad aktuell auf 4,7 von fünf Sternen bei mehr als 10.400 Bewertungen und wird als "Amazons Tipp" gekennzeichnet.

Dabei handelt es sich jeweils um Momentaufnahmen der Produktseite. Verkaufszahlen, Bewertungen, Preise und Kennzeichnungen können sich entsprechend verändern.

Unser Fazit: Ein spannender Back-to-School-Deal

Gerade kurz vor dem Schulstart kommt der Rabatt zur richtigen Zeit. Für 462,85 Euro statt 503,20 Euro erhalten Sie ein aktuelles iPad mit A16 Chip, 11-Zoll-Liquid-Retina-Display, 128 GB Speicher, WLAN 6, zwei 12-Megapixel-Kameras und Touch ID.

Die Ersparnis von 40,35 Euro ist zwar kein riesiger Preissturz, macht das ohnehin stark nachgefragte Apple-Tablet aber attraktiver. Wer für Schule, Studium oder den Familienalltag ohnehin ein iPad anschaffen wollte, bekommt hier ein vielseitiges Modell – und laut aktueller Lieferprognose soll es sogar noch rechtzeitig vor dem Schulstart eintreffen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.