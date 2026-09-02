Amazon: Bosch-Akkuschrauber für nur 35 Euro

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Ein lockerer Schrankgriff, neue Möbel oder schnell ein Regal montieren: Für solche kleinen Arbeiten möchten Sie nicht jedes Mal den großen Akkuschrauber aus dem Keller holen. Genau dafür ist der Bosch IXO gedacht. Die 7. Generation des kompakten Akkuschraubers ist bei Amazon aktuell deutlich reduziert: Statt 50,41 Euro UVP zahlen Sie nur 35,24 Euro – eine Ersparnis von 30 Prozent.

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Es gibt Werkzeuge, die man vielleicht nicht täglich braucht – bei denen man aber jedes Mal froh ist, sie zu Hause zu haben. Der Bosch IXO gehört für uns genau in diese Kategorie.

Der kleine Akkuschrauber ist für schnelle Arbeiten im Haushalt konzipiert und deutlich handlicher als ein klassischer großer Akkuschrauber. Möbel aufbauen, Schrauben nachziehen oder kleinere DIY-Projekte erledigen: Genau hier soll der IXO seine Stärke ausspielen.

Und gerade ist die Amazon Edition der 7. Generation besonders interessant.

Bosch Akkuschrauber © Bosch

Nur 35,24 Euro statt 50,41 Euro

Amazon bietet den Bosch IXO aktuell im Rahmen eines befristeten Angebots für 35,24 Euro an. Bei einer angegebenen UVP von 50,41 Euro entspricht das einem Rabatt von 30 Prozent.

Sie sparen damit 15,17 Euro.

Wer ohnehin einen kleinen Akkuschrauber für den Haushalt sucht, bekommt den IXO damit deutlich günstiger. Allerdings sollten Sie bei Interesse nicht zu lange warten: Zum Zeitpunkt der uns vorliegenden Amazon-Angaben war das Angebot nur noch für wenige Stunden angekündigt. Preis und Laufzeit können sich entsprechend kurzfristig ändern.

Klein, aber mit bis zu 5,5 Nm

Trotz seiner kompakten Größe bringt der Bosch IXO laut Produktbeschreibung ein maximales Drehmoment von 5,5 Nm mit. Im Inneren steckt ein 3,6-Volt-Akku mit 2,0 Ah.

Das macht ihn nicht zum Ersatz für einen kräftigen Bohrschrauber – das möchte er aber auch gar nicht sein.

Seine Stärke liegt vielmehr bei den alltäglichen Schraubarbeiten. Gerade beim Möbelaufbau kann ein kleines Gerät angenehmer sein als ein schweres Werkzeug, das für die eigentliche Aufgabe eigentlich überdimensioniert ist.

Bosch Akkuschrauber © Bosch

Bis zu 190 Schrauben mit einer Akkuladung

Praktisch ist auch die angegebene Akkuleistung. Laut Produktbeschreibung lassen sich mit einer Ladung bis zu 190 Schrauben verarbeiten.

Damit sollte für den nächsten Möbelaufbau ausreichend Ausdauer vorhanden sein.

Geladen wird das Gerät über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel. Wer inzwischen fast ausschließlich USB-C-Geräte besitzt, sollte diesen Punkt vor dem Kauf allerdings berücksichtigen.

Der Winkelaufsatz macht ihn noch praktischer

Besonders interessant finden wir bei diesem Angebot den enthaltenen Winkelaufsatz.

Denn ausgerechnet die Schraube, an die man heranmuss, sitzt gefühlt immer dort, wo kaum Platz für einen Schraubendreher vorhanden ist. Der Aufsatz ist für Arbeiten an schwerer zugänglichen Stellen gedacht und erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten des kleinen IXO.

Gerade beim Aufbau von Schränken, Regalen und anderen Möbelstücken kann das ziemlich hilfreich sein.

Amazon-Bestseller mit Tausenden Bewertungen

Der aktuelle Preis ist nicht das einzige Argument, das den Bosch IXO interessant macht.

Nach den uns vorliegenden Amazon-Angaben wird das Modell derzeit als Nr. 1 Bestseller in seiner Kategorie geführt. Mehr als 1.000 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft.

Dazu kommen 4,7 von fünf Sternen bei mehr als 8.700 Bewertungen. Das Modell wird außerdem als Amazon Exclusive angeboten.

Bewertungen und Verkaufszahlen können sich natürlich laufend verändern und ersetzen keinen eigenen Produkttest. Die Zahlen zeigen aber, dass der kleine Bosch-Schrauber bei Amazon bereits eine große Zahl an Käufern erreicht hat.

Unser Fazit: Einer dieser Haushaltshelfer, den man irgendwann braucht

Sie müssen keine ambitionierte Heimwerkerin oder kein ambitionierter Heimwerker sein, um einen Akkuschrauber gebrauchen zu können.

Eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall: Gerade wenn Sie nur gelegentlich Möbel aufbauen, einen Griff festschrauben oder kleinere Arbeiten zu Hause erledigen, kann ein kompaktes Gerät wie der Bosch IXO besonders praktisch sein.

Er ist klein, lässt sich unkompliziert verstauen und der mitgelieferte Winkelaufsatz macht ihn flexibler. Für schwere Bohr- und Schraubarbeiten sollten Sie selbstverständlich zu einem leistungsstärkeren Werkzeug greifen.

Für 35,24 Euro statt 50,41 Euro UVP finden wir den IXO aktuell aber besonders interessant. Sie sparen 30 Prozent beziehungsweise 15,17 Euro – und haben beim nächsten wackelnden Schrankgriff das passende Werkzeug bereits in der Schublade.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.