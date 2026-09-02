Sommer-Sale: Dieser Weber-Kugelgrill kostet jetzt nur noch 79 Euro

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Der Sommer ist noch nicht vorbei – und damit auch die Grillsaison nicht. Wer die letzten warmen Abende noch für Würstel, Gemüse oder ein gutes Steak vom Grill nutzen möchte, findet bei Amazon gerade ein interessantes Angebot: Der Weber Compact Kettle mit 47 Zentimetern Durchmesser kostet aktuell nur 79,67 Euro. Damit ist der klassische Holzkohlegrill derzeit um 21 Prozent reduziert.

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Es gibt Dinge, die gehören zum Sommer einfach dazu: lange Abende draußen, kalte Getränke und der typische Duft eines Holzkohlegrills. Und gerade im Spätsommer macht das Grillen besonders Spaß. Die große Hitze lässt langsam nach, die Abende sind angenehmer – und gegessen wird trotzdem noch gerne draußen.

Wer sich für die letzten Grillabende des Jahres noch einen neuen Grill zulegen möchte oder bereits für die nächste Saison vorsorgen will, könnte deshalb bei Amazon fündig werden.

Der Weber Compact Kettle Holzkohlegrill mit 47 Zentimetern Durchmesser ist dort aktuell für 79,67 Euro erhältlich.

Weber Compact Kettle Holzkohlegrill 47 cm mit Stand und Rädern © Weber

Weber-Kugelgrill aktuell 21 Prozent günstiger

Weber gehört zu den bekanntesten Namen rund ums Grillen. Umso interessanter ist es, wenn eines der klassischen Modelle deutlich unter der 100-Euro-Marke angeboten wird.

Amazon weist für den Compact Kettle derzeit einen Rabatt von 21 Prozent aus. Damit landet der Preis aktuell bei nur 79,67 Euro.

Wer schon länger mit einem klassischen Kugelgrill liebäugelt, bekommt damit einen unkomplizierten Einstieg in die Holzkohlewelt von Weber – ohne gleich mehrere Hundert Euro für ein größeres Premium-Modell ausgeben zu müssen.

47 Zentimeter Durchmesser und ordentlich Platz auf dem Rost

Kompakt heißt bei diesem Modell übrigens nicht, dass Sie jedes Würstel einzeln grillen müssen.

Der verchromte Grillrost bietet laut Produktbeschreibung eine Grillfläche von 1.548 Quadratzentimetern. Mit einem Durchmesser von 47 Zentimetern eignet sich der Kugelgrill damit gut für klassische Grillabende mit Familie oder Freunden.

Burger-Patties, Würstel, Maiskolben, Grillkäse oder Gemüse können gleichzeitig auf dem Rost landen – und durch den Deckel lässt sich die Hitze im Grill halten.

Gerade das ist für uns einer der Vorteile eines klassischen Kugelgrills: Sie sind beim Grillen deutlich flexibler als bei einem einfachen offenen Rost.

Weber Compact Kettle Holzkohlegrill 47 cm mit Stand und Rädern © Weber

Porzellanemailliert und für draußen gemacht

Bei einem Grill, der den Sommer über auf Terrasse oder Balkon steht, spielt natürlich auch das Material eine Rolle.

Weber setzt beim Compact Kettle auf eine porzellanemaillierte Oberfläche, die rostbeständig und hitzebeständig sein soll. Die schwarze Kugelform ist dabei typisch Weber – und dürfte auch nach mehreren Grillsaisons nicht plötzlich aus der Mode kommen.

Eine Ascheauffangschale unter dem Grill erleichtert außerdem die Reinigung nach dem Grillabend. Denn so schön Holzkohlegrillen auch ist: Auf herumfliegende Asche kann man anschließend gut verzichten.

Dank Rädern schnell an den richtigen Platz geschoben

Praktisch finden wir auch den Stand mit zwei Rädern. Dadurch lässt sich der Grill einfacher verschieben.

Das kann gerade auf Terrasse oder im Garten angenehm sein. Zum Grillen steht er an seinem Platz, danach kann er wieder zur Seite geschoben werden.

Durch die kompakteren Abmessungen ist der 47-Zentimeter-Kugelgrill zudem eine interessante Alternative für alle, die keinen riesigen Grill aufstellen möchten.

Amazon-Kunden geben 4,6 von fünf Sternen

Auch bei den Kunden scheint das Modell gut anzukommen. Laut den aktuell von Amazon angezeigten Angaben erreicht der Weber Compact Kettle 4,6 von fünf Sternen bei 326 Bewertungen.

Mehr als 200 Exemplare wurden laut Amazon allein im vergangenen Monat gekauft. Zusätzlich kennzeichnet Amazon das Modell derzeit als "Amazons Tipp".

Solche Zahlen können sich natürlich jederzeit ändern und ersetzen keinen eigenen Produkttest. Sie zeigen aber, dass der Grill aktuell auf vergleichsweise großes Interesse stößt.

Für knapp 80 Euro würden wir die letzten warmen Tage nutzen

Ein riesiges Outdoor-Küchensystem bekommen Sie hier nicht – und genau das muss auch gar nicht sein.

Der Weber Compact Kettle konzentriert sich auf das, was viele beim Grillen suchen: Holzkohle, ausreichend Platz auf dem Rost, einen Deckel und eine unkomplizierte Handhabung.

Besonders spannend ist für uns aktuell der Preis. Für 79,67 Euro und damit 21 Prozent weniger bekommen Sie einen klassischen Weber-Kugelgrill, der auch nach dem Sommer noch viele Grillsaisons vor sich haben dürfte.

Und vielleicht ist der Spätsommer ohnehin der perfekte Zeitpunkt für den Kauf: Während andere gedanklich schon bei Kürbis und Herbstjacken sind, können Sie die letzten warmen Abende noch einmal richtig auskosten.

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