Amazons stärkster Akku-Staubsauger? Nur 73 Euro!

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Bei einem Akku-Staubsauger mit 550 Watt, bis zu 50 kPa Saugleistung und achtstufigem Filtersystem hätten wir mit einem deutlich höheren Preis gerechnet. Der VACTechPro F02 Lite kostet bei Amazon aktuell nur 72,98 Euro – und genau deshalb haben wir uns das Modell einmal genauer angesehen.

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Es gibt Haushaltsgeräte, bei denen wir vor allem eines wollen: Sie sollen funktionieren, ohne dass wir groß darüber nachdenken müssen. Der Akku-Staubsauger gehört definitiv dazu.

Krümel unter dem Esstisch? Kurz drüber. Haare im Badezimmer? Weg damit. Nach dem Kochen liegt wieder die halbe Küche auf dem Boden? Sauger schnappen und fertig. Genau für diese Situationen möchten wir ehrlich gesagt nicht erst ein Kabel ausrollen und nach der nächsten Steckdose suchen.

Als wir deshalb den VACTechPro F02 Lite bei Amazon entdeckt haben, hat uns zunächst vor allem der Preis neugierig gemacht. 72,98 Euro kostet das Modell aktuell im befristeten Angebot. Dafür verspricht der Hersteller eine Ausstattung, die sich auf dem Papier durchaus sehen lassen kann.

Das Erste, was uns auffällt: 50 kPa für diesen Preis

Im Inneren arbeitet laut Produktangaben ein 550-Watt-Motor, der eine Saugleistung von bis zu 50 kPa erreichen soll. Damit ist das Modell für Hartböden und Teppiche sowie zum Aufnehmen von Tierhaaren ausgelegt. Die technischen Angaben werden auch in der Bedienungsanleitung des Modells genannt.

Und genau hier wird der Deal interessant: Leistungsdaten allein machen natürlich noch keinen guten Staubsauger. Für einen Akku-Sauger dieser Preisklasse ist die Kombination aus 550 Watt und 50 kPa aber zumindest bemerkenswert.

Aktuelle Preisvergleiche führen das Modell ebenfalls für rund 72 Euro.

Ein Detail würden wir im Alltag besonders schätzen

Fast noch interessanter als die Leistungsangaben finden wir eine Funktion, die zunächst ziemlich unspektakulär klingt: Der Staubsauger kann selbstständig stehen.

Warum uns das gefällt? Weil wir beim Putzen ständig unterbrochen werden.

Kurz den Stuhl zur Seite stellen, ein Spielzeug vom Boden aufheben, die Tür öffnen oder das Handy vom Sofa nehmen – normalerweise beginnt dann die Suche nach einer Wand, an die man den Akku-Sauger möglichst vorsichtig lehnen kann.

Beim VACTechPro können Sie ihn stattdessen einfach abstellen. Das klingt nach einem kleinen Detail, dürfte im täglichen Gebrauch aber zu den Funktionen gehören, die man ziemlich schnell nicht mehr missen möchte.

Tierhaare, Teppich und die Krümel unter dem Sofa

Auch für Haushalte mit Hund oder Katze ist das Modell interessant. Der Hersteller bewirbt den Sauger ausdrücklich für Tierhaare sowie verschiedene Bodenarten. Zusätzlich ist eine Anti-Tangle-Bürste vorgesehen, die das Verheddern von Haaren reduzieren soll.

Dazu kommt eine LED-Beleuchtung an der Bodendüse. Und jeder, der schon einmal mit beleuchteter Bürste gesaugt hat, kennt den leicht erschreckenden Moment: Plötzlich sieht man unter Sofa und Schrank Staub, von dessen Existenz man vorher lieber nichts gewusst hätte.

Auch beim Filter wurde nicht gespart

Der VACTechPro arbeitet mit einem achtstufigen Filtersystem. Laut Dokumentation kommt dabei ein mehrstufiges, abgedichtetes Filtersystem mit Zyklon-Staubtrennung zum Einsatz.

Praktisch ist das vor allem deshalb, weil ein Akku-Sauger bei uns kein Gerät wäre, das nur einmal pro Woche aus dem Schrank kommt. Genau seine Stärke liegt schließlich darin, dass Sie ihn schnell zur Hand haben und zwischendurch durchsaugen können.

Und wie lange hält der Akku?

Hier lohnt sich ein genauerer Blick. Laut Bedienungsangaben sind bis zu etwa 50 Minuten im Eco-Modus möglich. Bei maximaler Leistung reduziert sich die Laufzeit auf ungefähr 20 Minuten.

Das ist ein wichtiger Unterschied: Wer eine große Wohnung permanent mit maximaler Saugleistung reinigen möchte, sollte nicht automatisch mit 50 Minuten rechnen.

Für unseren typischen Einsatz eines Akku-Saugers – Küche, Wohnzimmer, Flur und zwischendurch schnell unter dem Esstisch – finden wir das Konzept aber nachvollziehbar: niedrigere Stufe für die normale Reinigung, volle Leistung dort, wo sie wirklich gebraucht wird.

Für 72,98 Euro würden wir zweimal hinschauen

Was uns an diesem Angebot am meisten gefällt, ist deshalb nicht irgendein einzelnes spektakuläres Feature. Es ist das Gesamtpaket für den aktuellen Preis.

550 Watt, bis zu 50 kPa, achtstufiges Filtersystem, selbststehendes Design und eine Akkulaufzeit von bis zu rund 50 Minuten im Eco-Modus – dafür werden aktuell nur 72,98 Euro aufgerufen.

Amazon kennzeichnet das Angebot zudem als zeitlich begrenzt. Nach Ihren aktuellen Angaben wurden dort zuletzt mehr als 2.000 Exemplare innerhalb eines Monats gekauft, die Produktseite weist derzeit 4,7 von fünf Sternen bei 371 Bewertungen aus.

Für uns ist das deshalb genau die Art Haushalts-Deal, bei der wir genauer hinsehen würden: kein unnötiger Schnickschnack, dafür eine alltagstaugliche Ausstattung zu einem vergleichsweise niedrigen Preis.

Und Hand aufs Herz: Wenn wir für knapp 73 Euro dafür sorgen können, dass Krümel, Staub und Tierhaare etwas schneller verschwinden, klingt das nach einem Haushaltshelfer, der zumindest einen Platz auf der Wunschliste verdient hat.

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