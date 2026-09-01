Mini-Beamer für 70 Euro: Jetzt auf Amazon!

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Großes Bild statt kleiner Bildschirm: Ein Mini-Beamer kann Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Terrasse im Handumdrehen zum kleinen Heimkino machen. Bei Amazon ist der XuanPad Smart Beamer aktuell für 70,58 Euro zu haben – 30 Prozent unter der angegebenen UVP.

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Ein gemütlicher Filmabend steht an, aber der Fernseher ist Ihnen einfach nicht groß genug? Ein Beamer kann hier eine spannende Alternative sein – und muss längst nicht mehrere Hundert Euro kosten.

Bei Amazon ist der XuanPad Mini Beamer aktuell als befristetes Angebot für 70,58 Euro statt 100,84 Euro UVP erhältlich. Das entspricht einer Ersparnis von 30,26 Euro beziehungsweise 30 Prozent.

Für rund 70 Euro wird die Wand zum großen Bildschirm

XuanPad Weiß Smart Beamer 4K Unterstützung 25000 Lumen mit WiFi und Bluetooth © XuanPad

Trotz des vergleichsweise kleinen Preises bringt das Modell laut Produktbeschreibung einiges mit. Der Beamer bietet eine native Full-HD-Auflösung von 1080p und unterstützt die Wiedergabe von 4K-Inhalten. Wichtig dabei: 4K-Unterstützung bedeutet nicht, dass der Projektor selbst in nativer 4K-Auflösung projiziert.

Dank WLAN und Bluetooth ist das Gerät auf eine kabellose Nutzung ausgelegt. Der integrierte 360-Grad-Ständer macht den Beamer zusätzlich flexibel: Je nach Raum können Sie die Projektion beispielsweise auf eine Wand ausrichten, ohne dafür eine aufwendige Halterung montieren zu müssen.

Der Hersteller bewirbt das Modell außerdem mit 25.000 Lumen. Solche Herstellerangaben sind allerdings nicht direkt mit standardisierten ANSI-Lumen-Werten vergleichbar. Für das beste Bild dürfte daher – wie bei vielen günstigen Mini-Beamern – ein möglichst abgedunkelter Raum sinnvoll sein.

Spannend für Filmabende, Schlafzimmer und unterwegs

XuanPad Weiß Smart Beamer 4K Unterstützung 25000 Lumen mit WiFi und Bluetooth © XuanPad

Gerade seine kompakte Bauweise macht den XuanPad interessant. Statt einen großen Fernseher dauerhaft im Raum unterzubringen, holen Sie den Projektor einfach hervor, wenn Sie ihn brauchen.

Ob Filmabend im Wohnzimmer, Serien im Schlafzimmer oder eine Projektion auf der Terrasse: Der Beamer lässt sich flexibel einsetzen. Wer wenig Platz hat oder einfach einmal ausprobieren möchte, ob ein Projektor überhaupt zum eigenen Alltag passt, bekommt hier einen vergleichsweise günstigen Einstieg.

Auch die bisherigen Käufer zeigen sich auf der Amazon-Produktseite zufrieden: Aktuell erreicht das Modell 4,9 von 5 Sternen. Allerdings basiert dieser Wert bislang auf lediglich 60 Bewertungen und sollte daher entsprechend eingeordnet werden.

XuanPad Weiß Smart Beamer 4K Unterstützung 25000 Lumen mit WiFi und Bluetooth © XuanPad

30 Prozent günstiger: Das macht den Deal interessant

Der Preis ist hier letztlich das stärkste Argument. Statt der angegebenen UVP von 100,84 Euro zahlen Sie aktuell 70,58 Euro. Damit sparen Sie 30 Prozent.

Für diesen Preis bekommen Sie einen kompakten Full-HD-Projektor mit WLAN, Bluetooth und flexiblem Standfuß. Wer für gelegentliche Film- und Serienabende keinen teuren Heimkino-Beamer benötigt, könnte hier deshalb fündig werden.

Fazit: Viel Beamer für rund 70 Euro

Für 70,58 Euro ist der XuanPad Mini Beamer vor allem für alle interessant, die unkompliziert ein größeres Bild zu Hause genießen möchten, ohne gleich mehrere Hundert Euro auszugeben.

30 Prozent Rabatt, native 1080p-Auflösung, WLAN, Bluetooth und der flexible 360-Grad-Ständer machen das aktuelle Angebot spannend. Wer ohnehin mit einem günstigen Mini-Beamer liebäugelt, sollte den Deal im Auge behalten – das Angebot ist laut Amazon zeitlich begrenzt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.