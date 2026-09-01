Amazon Second Chance Deal Days: iPhone 15 Plus für unter 500 Euro

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Ein iPhone mit großem Display für weniger als 500 Euro? Genau solche Angebote machen die Second Chance Deal Days spannend. Das iPhone 15 Plus mit 128 GB Speicher ist bei Amazon Renewed aktuell in Schwarz für nur 484,02 Euro erhältlich – generalüberholt statt neu.

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Wer ein iPhone kaufen möchte, muss nicht automatisch zum neuesten Modell greifen. Gerade Vorgängergenerationen können preislich interessant werden – und noch einmal mehr, wenn auch ein generalüberholtes Gerät infrage kommt.

Genau hier setzen die Second Chance Deal Days an: Statt Neuware stehen Produkte im Mittelpunkt, die eine zweite Chance bekommen. Für Sie kann das bedeuten, bekannte Technik deutlich günstiger zu bekommen. Ein interessantes Beispiel ist aktuell das Apple iPhone 15 Plus mit 128 GB.

iPhone 15 Plus für nur 484,02 Euro

Für das generalüberholte iPhone 15 Plus in Schwarz verlangt Amazon derzeit 484,02 Euro. Damit bleibt das große Apple-Smartphone sogar unter der 500-Euro-Marke.

Das macht den Deal vor allem für all jene interessant, die gerne ein größeres iPhone hätten, aber nicht den Preis eines aktuellen Neugeräts bezahlen möchten.

Wichtig ist allerdings der Zusatz "Generalüberholt". Bei diesem Angebot handelt es sich nicht um fabrikneue Ware, sondern um ein Gerät aus dem Amazon-Renewed-Angebot. Wer mit einem solchen Second-Hand beziehungsweise aufbereiteten Gerät kein Problem hat, kann dadurch beim Kauf deutlich weniger ausgeben.

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - Schwarz (Generalüberholt) © Apple

Warum das iPhone 15 Plus noch immer spannend ist

Der vielleicht größte Pluspunkt steckt bereits im Namen: Das iPhone 15 Plus bietet ein großzügiges 6,7-Zoll-Display. Wer gerne Videos schaut, Fotos bearbeitet, unterwegs liest oder einfach mehr Platz auf dem Bildschirm bevorzugt, bekommt damit deutlich mehr Fläche als bei einem klassischen kleineren iPhone.

Dazu kommen bekannte Features der iPhone-15-Generation wie die 48-Megapixel-Hauptkamera, Dynamic Island und USB-C. Im Inneren arbeitet Apples A16 Bionic Chip.

Mit 128 GB Speicher richtet sich die angebotene Variante vor allem an Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Fotos und Videos regelmäßig in der Cloud sichern und keine riesigen Datenmengen dauerhaft auf dem Smartphone speichern.

Second Chance statt immer neu

Gerade bei Smartphones kann sich ein Blick auf generalüberholte Geräte lohnen. Nicht jeder braucht jedes Jahr die neueste Generation – und ein Gerät, das bereits im Umlauf war, kann preislich eine interessante Alternative darstellen.

Das passt auch zum Gedanken der Second Chance Deal Days: Technik bekommt ein zweites Leben und Sie können im Gegenzug beim Anschaffungspreis sparen.

Trotzdem sollten Sie vor dem Kauf genau hinschauen. Bei Renewed-Angeboten empfiehlt es sich, Zustandsbeschreibung, Lieferumfang und die für das konkrete Angebot geltenden Rückgabe- und Garantiebedingungen zu prüfen. Auch optische Gebrauchsspuren können je nach Zustand des Geräts möglich sein.

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - Schwarz (Generalüberholt) © Apple

Großes iPhone für weniger als 500 Euro

Wer schon länger mit einem iPhone liebäugelt und nicht zwingend Neuware benötigt, dürfte bei diesem Angebot zweimal hinschauen. 484,02 Euro für ein generalüberholtes iPhone 15 Plus mit 128 GB sind vor allem wegen des großen Displays und der weiterhin alltagstauglichen Ausstattung interessant.

Und vielleicht ist genau das der spannendste Gedanke hinter den Second Chance Deal Days: Es muss nicht immer das neueste und originalverpackte Gerät sein. Manchmal wartet der interessantere Preis eine Generation weiter hinten – und in diesem Fall sogar unter der 500-Euro-Marke.

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