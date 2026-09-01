Calvin Klein Boxershorts zum halben Preis: 3er-Pack kostet jetzt nur 23 Euro

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Basics braucht jeder – umso besser, wenn Sie bei Markenklassikern gerade kräftig sparen können. Ein 3er-Pack Calvin-Klein-Boxershorts ist bei Amazon aktuell für nur 23,29 Euro erhältlich. Statt der angegebenen UVP von 45,28 Euro zahlen Sie damit 49 Prozent weniger.

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Unterwäsche gehört vermutlich nicht zu den aufregendsten Einkäufen. Trotzdem gibt es Teile, bei denen man gerne auf bewährte Klassiker setzt. Genau in diese Kategorie fallen die Boxershorts von Calvin Klein: schlicht, unkompliziert und durch den charakteristischen Logobund sofort erkennbar.

Gerade deshalb lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Amazon-Angebot. Denn der Preis fällt momentan ungewöhnlich niedrig aus.

Calvin Klein Herren 3er Pack Boxershorts Briefs mit Logobund

Calvin Klein im Angebot: Nur 7,76 Euro pro Boxershorts

Für den 3er-Pack Calvin Klein Herren Boxershorts verlangt Amazon derzeit 23,29 Euro. Die angegebene UVP liegt bei 45,28 Euro – daraus ergibt sich eine Ersparnis von 21,99 Euro beziehungsweise 49 Prozent.

Umgerechnet kostet eine Boxershorts damit gerade einmal rund 7,76 Euro. Vor allem wenn Sie Ihre Basics ohnehin wieder einmal aufstocken wollten, dürfte das Angebot interessant sein.

Das Set setzt auf den typischen Calvin-Klein-Look: zurückhaltendes Design kombiniert mit dem markanten elastischen Logobund. Damit funktionieren die Shorts genau so, wie gute Basics funktionieren sollen – unkompliziert im Alltag und leicht mit dem restlichen Kleiderschrank zu kombinieren.

Tausende Bewertungen sprechen für den beliebten Klassiker

Dass es sich um kein Nischenprodukt handelt, zeigen auch die aktuellen Zahlen auf Amazon. Die Boxershorts kommen dort auf 4,5 von 5 Sternen bei rund 9.960 Bewertungen. Mehr als 500 Sets wurden laut Produktseite allein im vergangenen Monat gekauft.

Das macht das Angebot besonders spannend: Sie bekommen hier keinen unbekannten Modefund, sondern einen etablierten Markenklassiker zu einem deutlich reduzierten Preis.

Calvin Klein Herren 3er Pack Boxershorts Briefs mit Logobund

49 Prozent Rabatt machen das 3er-Pack besonders interessant

Fast die Hälfte weniger zu bezahlen, ist bei einem Basic, das regelmäßig zum Einsatz kommt, durchaus attraktiv. Statt knapp 45 Euro werden aktuell nur gut 23 Euro fällig – und Sie erhalten direkt drei Boxershorts.

Wer also ohnehin neue Unterwäsche benötigt oder seinen Kleiderschrank mit klassischen Basics ergänzen möchte, sollte sich den Deal ansehen. 23,29 Euro für drei Calvin-Klein-Boxershorts sind aktuell ein starkes Angebot.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.