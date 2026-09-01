Amazon Second Chance Deal Days: Das sind die besten Tech-Angebote!

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Technik zum kleineren Preis und gleichzeitig Produkten eine zweite Chance geben: Bei den Amazon Second Chance Deal Days gibt es noch bis zum 10. September 2026 zahlreiche gebrauchte und generalüberholte Artikel günstiger. Wir haben uns die Aktion angesehen und vier spannende Tech-Angebote herausgesucht.

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Neu muss nicht immer besser sein – vor allem dann, wenn sich beim Kauf von geprüften Rücksendungen oder generalüberholten Geräten ordentlich sparen lässt. Genau darum geht es bei den aktuellen Amazon Second Chance Deal Days.

Noch bis zum 10. September 2026 bündelt Amazon Angebote aus dem Amazon Retourenkauf und Amazon Renewed. Bei ersterem handelt es sich um geprüfte Kundenrücksendungen, die von Amazon verkauft und versandt werden. Bei Renewed stehen dagegen professionell generalüberholte Produkte von qualifizierten Verkaufspartnern im Mittelpunkt.

Während der Aktion warten laut Amazon bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel, bezogen auf die UVP. Besonders spannend ist die Auswahl im Technikbereich. Von praktischem iPad-Zubehör bis zum iPhone und Saugroboter ist einiges dabei.

1. Metapen Air8: iPad-Stift für nur 16,52 Euro

Wer sein iPad für Schule, Studium, Arbeit oder kreative Projekte verwendet, muss für einen passenden Eingabestift nicht zwangsläufig tief in die Tasche greifen. Der Metapen Air8 kostet aktuell nur 16,52 Euro.

© Metapen

Der Stift bietet laut Produktbeschreibung eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden, Schnellladung und Handflächenerkennung. Dazu kommt eine pixelgenaue Eingabe. Kompatibel ist er mit zahlreichen iPads ab Modelljahr 2018.

Auf Amazon ist der Metapen Air8 derzeit als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie "Zubehör für Tablets" gekennzeichnet. Mehr als 500 Stück wurden laut Produktseite im vergangenen Monat gekauft. Bei über 10.600 Bewertungen kommt er aktuell auf 4,4 von 5 Sternen.

2. AirPods Pro 3: Apples In-Ears für 171,76 Euro

Auch die Apple AirPods Pro 3 sind bei der aktuellen Auswahl einen Blick wert. Der Preis liegt bei 171,76 Euro.

© Apple

Neben aktiver Geräuschunterdrückung bieten die kabellosen In-Ears unter anderem 3D Audio und eine Herzfrequenzmessung für Workouts. Hinzu kommen Funktionen rund um das Hören, darunter die Hörgerätefunktion.

Die Nachfrage ist entsprechend groß: Laut Amazon wurden die AirPods Pro 3 zuletzt mehr als 5.000 Mal innerhalb eines Monats gekauft. Bei über 10.000 Rezensionen liegt die momentane Bewertung bei 4,6 von 5 Sternen.

3. iPhone 15 Plus mit 128 GB als Renewed-Modell

Ein iPhone muss ebenfalls nicht zwingend fabrikneu sein. Bei den Second Chance Deal Days findet sich das iPhone 15 Plus mit 128 GB als generalüberholtes Modell aus dem Amazon-Renewed-Angebot.

© Apple

Mit seinem großen Display eignet sich das iPhone 15 Plus besonders für alle, die viel streamen, fotografieren oder unterwegs arbeiten und dabei etwas mehr Bildschirmfläche bevorzugen.

Der von Ihnen angegebene aktuelle Preis liegt bei 484,02 Euro. Da es sich um ein Renewed-Gerät handelt, sollten Käufer vor der Bestellung insbesondere den angegebenen Zustand und die konkreten Angebotsbedingungen prüfen.

4. Roborock QV 35S: Saugroboter bekommt eine zweite Chance

Der teuerste Deal in unserer Auswahl nimmt Ihnen dafür Arbeit im Haushalt ab. Der Roborock QV 35S wird im Rahmen von Amazon Renewed generalüberholt angeboten.

© Roborock

Der Saugroboter bietet laut Produktbeschreibung 10.000 Pa Saugleistung, Anti-Tangle-Bürsten und eine intelligente Hindernisvermeidung. Dazu kommt eine Multifunktions-Dockingstation, die einen großen Teil der regelmäßigen Arbeit rund um den Roboter automatisieren soll.

Aktuell kostet das generalüberholte Modell 352,93 Euro. Für alle, die ohnehin über einen Saugroboter nachdenken, kann ein geprüftes Renewed-Modell deshalb eine interessante Alternative zum Neukauf sein.

Was steckt hinter den Amazon Second Chance Deal Days?

Die Aktion richtet den Fokus bewusst auf Produkte, die bereits eine Vorgeschichte haben. Statt retournierte oder gebrauchte Ware automatisch abzuschreiben, soll sie erneut in den Verkauf gelangen.

Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Bereiche: Amazon Retourenkauf mit geprüften Kundenrücksendungen sowie Amazon Renewed mit generalüberholten Geräten von qualifizierten Verkaufspartnern.

Neben Technik gibt es während der Aktion auch Angebote aus Bereichen wie Küche, Gaming und Heimwerken. 2026 kommen außerdem geprüfte Designertaschen und Accessoires über den Partner Luxclusif hinzu.

Fazit: Bei Technik kann sich die zweite Chance lohnen

Vom günstigen iPad-Stift für 16,52 Euro über die AirPods Pro 3 bis zum generalüberholten iPhone und Saugroboter: Die Second Chance Deal Days zeigen, dass es sich bei Technik durchaus lohnen kann, über Neuware hinauszuschauen.

Wer ein Angebot interessant findet, sollte allerdings genau prüfen, ob es sich um Retourenkauf, Renewed oder Neuware handelt und in welchem Zustand der Artikel angeboten wird. Außerdem können sich Preise und Verfügbarkeit während der Aktion jederzeit ändern.

Die Amazon Second Chance Deal Days laufen noch bis zum 10. September 2026 – allzu lange bleibt für die aktuellen Angebote also nicht mehr.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.