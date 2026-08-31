25% Rabatt: iPhone Air 256 GB im Angebot!

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Ein neues iPhone für deutlich unter der UVP? Genau das macht dieses Amazon-Angebot gerade interessant: Das iPhone Air mit 256 GB Speicher in Himmelblau kostet aktuell 906,55 Euro statt 1.209,07 Euro. Damit sparen Sie mehr als 300 Euro – und bekommen ein Smartphone, das schon optisch Lust auf ein Upgrade macht.

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Es gibt Smartphones, die vor allem praktisch sein sollen – und dann gibt es Modelle, bei denen bereits die Farbe dafür sorgt, dass man zweimal hinsieht. Das iPhone Air in Himmelblau gehört definitiv zur zweiten Kategorie. Der helle Blauton wirkt frisch und elegant und ist eine schöne Alternative zu den klassischen Smartphone-Farben Schwarz und Weiß.

Noch spannender wird das Modell allerdings durch den aktuellen Preis bei Amazon. Dort ist die Variante mit 256 GB Speicher derzeit um 25 Prozent reduziert.

iPhone Air 256GB Himmelblau © Apple

Über 300 Euro Ersparnis beim iPhone Air

Normalerweise ist bei Apple-Produkten schon ein vergleichsweise kleiner Preisnachlass interessant. Bei diesem Angebot fällt die Differenz entsprechend deutlich aus: Statt der angegebenen UVP von 1.209,07 Euro verlangt Amazon momentan 906,55 Euro.

Das bedeutet eine Ersparnis von satten 302,52 Euro.

Wer ohnehin über den Wechsel auf ein neues iPhone nachgedacht hat und mit 256 GB ausreichend Speicher für Fotos, Videos, Apps und Dokumente haben möchte, bekommt hier also einen interessanten Anlass, genauer hinzusehen.

Himmelblau statt klassischem Schwarz

Auch die Farbe macht das Angebot zu einem Hingucker. Himmelblau bringt etwas Leichtigkeit in das sonst häufig eher zurückhaltende Smartphone-Design. Gleichzeitig ist der Ton dezent genug, um nicht nach wenigen Monaten aus der Mode zu wirken.

Das iPhone Air setzt zudem auf ein besonders schlankes und leichtes Design – interessant für alle, denen große Smartphones im Alltag schnell zu klobig werden. Trotz der schlanken Bauweise gehört das Modell zur aktuellen iPhone-Generation und verbindet das typische Apple-Erlebnis mit einem deutlich reduzierteren Gehäuse.

iPhone Air 256GB Himmelblau © Apple

Auch bei Amazon kommt das iPhone Air gut an

Das Interesse scheint vorhanden zu sein: Laut der aktuell angezeigten Amazon-Produktseite wurde das Modell mehr als 100 Mal im vergangenen Monat gekauft und wird als "Amazons Tipp" gekennzeichnet.

Die bisherigen Käuferbewertungen fallen ebenfalls positiv aus. Zum Zeitpunkt unserer Recherche erreicht das iPhone Air 4,6 von 5 Sternen bei 544 Bewertungen. Diese Werte sind allerdings nur eine Momentaufnahme und können sich laufend verändern.

Für wen lohnt sich das Angebot?

Vor allem wenn Sie bereits länger mit einem iPhone-Upgrade liebäugeln, könnte der aktuelle Rabatt interessant sein. 256 GB Speicher bieten deutlich mehr Spielraum als eine kleine Einstiegskonfiguration – besonders dann, wenn Sie viele Fotos und Videos aufnehmen oder zahlreiche Apps auf dem Gerät behalten.

Der eigentliche Deal bleibt aber der Preis: 302,52 Euro unter der angegebenen UVP sind bei einem aktuellen Apple-Smartphone eine Ersparnis, die auffällt. Und Himmelblau bringt nebenbei ein bisschen Farbe in den Alltag.

Unser Deal-Check: Das iPhone Air mit 256 GB in Himmelblau kostet bei Amazon aktuell 906,55 Euro statt 1.209,07 Euro UVP – 25 Prozent weniger. Wer ohnehin ein neues iPhone sucht, sollte sich das Angebot daher zumindest genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.