Columbia im Herbst-Sale: Diese Favoriten gibt es auf Amazon!

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Der Herbst steht vor der Tür – und damit beginnt wieder die Zeit für Softshelljacken, Westen, Wanderschuhe und praktische Rucksäcke. Wer seine Outdoor-Garderobe noch aufrüsten möchte, sollte deshalb einen Blick auf Amazon werfen: Gleich mehrere Columbia-Favoriten sind aktuell reduziert. Bis zu 44 Prozent Rabatt sind bei den ausgewählten Stücken drin.

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Morgens ist es plötzlich frisch, nachmittags kommt die Sonne heraus und am Wochenende lockt die erste Herbstwanderung. Genau für diese Übergangszeit sind funktionale Kleidungsstücke besonders praktisch. Columbia gehört dabei zu den bekannten Namen im Outdoor-Bereich – und aktuell können Sie bei mehreren Modellen deutlich sparen.

Wir haben vier Angebote herausgesucht, die Sie durch Stadt, Alltag und Outdoor-Wochenenden begleiten können.

Columbia Ascender Softshell Jacket: 37 Prozent günstiger

© Columbia

Eine Softshelljacke gehört zu den unkompliziertesten Begleitern für den Herbst. Die Columbia Ascender Softshell Jacket für Herren können Sie über einem Shirt, Pullover oder Fleece tragen und sind damit flexibel auf wechselhaftes Wetter vorbereitet.

Besonders interessant ist aktuell der Preis: Amazon bietet die Jacke im befristeten Angebot für 63,20 Euro statt 100,84 Euro UVP an. Das entspricht 37 Prozent Rabatt und einer Ersparnis von 37,64 Euro.

Auch die bisherigen Käufer scheinen zufrieden: Die Jacke kommt derzeit auf 4,4 von 5 Sternen bei 337 Bewertungen.

Columbia Newton Nimble Leather: Wanderschuhe für herbstliche Touren

© Columbia

Raus aus der Stadt, rein ins Wochenende: Wenn Wanderwege im Herbst wieder feuchter und anspruchsvoller werden, lohnt sich vernünftiges Schuhwerk.

Die Columbia Newton Nimble Leather Trekking- und Wanderschuhe für Herren sind aktuell ebenfalls Teil eines befristeten Angebots. Statt 110,93 Euro UVP werden derzeit 75,66 Euro verlangt.

Sie sparen damit 32 Prozent beziehungsweise 35,27 Euro. Bei Amazon erreicht das Modell momentan 4,3 von 5 Sternen aus 364 Bewertungen.

Ein spannender Deal für alle, die im Herbst nicht nur durch die Stadt spazieren, sondern auch Waldwege und längere Touren einplanen.

Columbia Landroamer Everyday: Ein Rucksack für Stadt und Ausflug

© Columbia

Nicht jedes Outdoor-Teil muss nach Bergtour aussehen. Der Columbia Landroamer Everyday Rucksack ist als Unisex-Modell für den täglichen Einsatz interessant – vom Weg ins Büro bis zum Wochenendtrip.

Aktuell kostet der Rucksack bei Amazon 67,69 Euro statt 79,66 Euro. Das macht eine Ersparnis von 15 Prozent.

Amazon führt das Modell derzeit zudem als "Amazons Tipp". Die Bewertung liegt bei 4,5 von 5 Sternen, basiert momentan allerdings erst auf 14 Rezensionen und ist deshalb noch mit etwas Zurückhaltung zu betrachten.

Columbia Powder Pass Hybrid Vest: 44 Prozent Rabatt

© Columbia

Das stärkste Angebot der Auswahl wartet bei der Columbia Powder Pass Hybrid Vest. Gerade Westen sind für den Herbst praktisch: Sie halten den Oberkörper warm, ohne sich an milderen Tagen gleich wie eine dicke Winterjacke anzufühlen.

Bei Amazon fällt der Preis aktuell von 90,76 Euro UVP auf 50,68 Euro. Damit sparen Sie 40,08 Euro beziehungsweise 44 Prozent.

Die Weste kommt momentan auf 4,2 von 5 Sternen bei 161 Bewertungen.

Der Herbst kann kommen

Wer seine Garderobe ohnehin auf die kühlere Jahreszeit vorbereiten wollte, findet bei den aktuellen Columbia-Angeboten einige interessante Gelegenheiten. Besonders die Powder Pass Hybrid Vest mit 44 Prozent Rabatt und die Ascender Softshelljacke mit 37 Prozent Rabatt stechen preislich hervor.

Vom morgendlichen Arbeitsweg über den Spaziergang bei kühleren Temperaturen bis zur Wochenendwanderung lässt sich damit gleich ein großer Teil der Herbstgarderobe abdecken.

Und das Beste: Sie müssen dafür nicht bis zum Black Friday warten. Alle vier Columbia-Produkte sind aktuell bereits reduziert – mit bis zu 44 Prozent Preisnachlass.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.